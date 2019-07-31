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09:17 31 Temmuz 2019
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    Optimar: 'Siyasal kimlik olarak kendinizi nasıl tanımlarsınız?' sorusuna 'Muhafazakar' yanıtı verenlerin oranı yüzde 9.7

    © AA /
    Türkiye
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    Optimar Araştırma Şirketi, 26 ilde yaptırdığı anket kapsamında katılımcılara "Siyasal kimlik olarak kendinizi nasıl tanımlarsınız?" diye sordu. Katılımcıların yüzde 25.2'si bu soruya 'Atatürkçü', yüzde 9.7'si 'Muhafazakar' yanıtını verdi.

    Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, Optimar Araştırma Şirketi'nin 13-15 Temmuz 2019 tarihleri arasında, 26 ilde gerçekleştirdiği anketin bazı sonuçlarını okurlarına aktardı.

    Özkök'ün "23 Haziran sonrasında dindarlık ne durumda Atatürkçülük ne oldu" başlığıyla yayımlanan yazısı şöyle:

    S-400
    © Sputnik / Vitaliy Ankov
    Optimar'ın S-400 anketi: Katılımcıların yüzde 63.9'u 'ABD ambargo uygulasa da geri adım atılmamalı' dedi
    "SONUÇ 1: Her zaman olduğu gibi anketin siyasi tercih sonuçlarına değinmiyorum.

    Ama 'Türkiye’de yükselen değerlerin' ne olduğunu anlatan bölümünü aktaracağım.

    SORU: 'Siyasal kimlik olarak kendinizi nasıl tanımlarsınız?'

    İşte cevaplar:

    (1) Atatürkçü: Yüzde 25.2

    (2) Milliyetçi: Yüzde 22.1

    (3) Demokrat: Yüzde 11.3

    (4) Muhafazakâr: Yüzde 9.7

    (5) Dindar: Yüzde 7.8

    (6) İslamcı: Yüzde. 4.5

    Bu rakamların ortaya koyduğu gerçek şudur:

    23 Haziran sonrası Türkiye’de yükselen ilk 3 ana değer 'Atatürkçülük', 'milliyetçilik' ve 'demokratlık'tır.

    2010’lu yılların başında, bir sosyolog olarak görüşümü şöyle yazmıştım:

    Sedat Peker
    © AA /
    Sedat Peker: Kendini dindar olarak tanımlayan kişilerin müsrifliği ve lükse düşkünlüğü konuşuluyor
    'Türkiye’de İslami anlamda bir muhafazakârlığın geleceği yoktur.'

    Buyurun kararı siz verin.

    SONUÇ 2: TÜRKİYE’NİN EN ÖNEMLİ OLAYI NE

    Optimar anketinin bir başka sonucu da şu:

    SORU: 'Sizce bugün Türkiye’nin en önemli olayı nedir?'

    Şimdi dikkat edin...

    Bu soru, Türkiye tarihinin en kanlı darbe girişiminin yapıldığı 15 Temmuz’un üçüncü yıl dönümünde soruluyor.

    Yani kamuoyu, o konuda oluşturulan çok yaygın bir kampanyanın etkisinde.

    İnsanların cep telefonlarında, 15 Temmuz akşamı yapılacak mitinge davet mesajları dolu... İşte böyle bir günde bu soruya verilen cevaplar şunlar:

    Yüzde 51.8: İstanbul seçimleri.

    Yüzde 34.3: Türkiye ile ABD arasında yaşanan S-400 krizi.

    Yüzde 5.9: G-20 Zirvesi.

    Yüzde 2.6: Ali Babacan’ın AKP’den istifası.

    SONUÇ: Demek ki İstanbul seçimleri bütün Türkiye’nin en önemli meselesi haline gelmiş.

    © Fotoğraf: Twitter
    İYİ Partili Türkkan: Atatürk'ün doğduğu evin orijinal hali gitmiş, yerine ucube bir şey çıkmış
    Bu da seçimi tekrarlatmanın nasıl büyük bir taktik hata olduğunu açıkça gösteriyor.

    SONUÇ 3: ANAYASA MAHKEMESİ’NE NE KADAR GÜVENİLİYOR

    Anayasa Mahkemesi aldığı son kararla iktidar yanlısı çevrelerin en büyük hedefi haline geldi.

    Peki Anayasa Mahkemesi halkın güvendiği kurumlardan biri mi?

    SORU: “Türkiye’de en güvendiğiniz kurum aşağıdakilerden hangisidir?”

    (1) Cumhurbaşkanlığı: Yüzde 20.4

    (2) Emniyet: Yüzde 8.6

    Anayasa Mahkemesi
    © AA /
    AYM: İçeriğine katılmadığımız sözler de ifade özgürlüğü kapsamında kalabilir
    (3) Anayasa Mahkemesi. Yüzde 8.1

    SONUÇ 1: Devletin en güvenilen kurumu Cumhurbaşkanlığı.

    SONUÇ 2: Anayasa Mahkemesi devletin en çok güvenilen üç kurumundan biri.

    SONUÇ 3: Ama devletin bütün kurumlarına olan güven neredeyse tarihindeki en dip noktasına inmiş durumda.

    Bence özellikle bu üçüncü sonuç üzerinde dikkatle durmanın zamanı geldi. Devlet, halkın gözünde yeniden itibarını yükseltmek zorunda."

    Etiketler:
    anket, İslamcı, Milliyetçi, demokrat, Atatürkçülük, Muhafazakar, dindar, kimlik, Siyasal İslam, Optimar Araştırma, Optimar
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