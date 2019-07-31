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10:49 31 Temmuz 2019
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    Trafik - okul servisi

    Okul servislerinde 'yaş' tartışması

    © AA / Arşiv
    Türkiye
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    İlgili bakanlıklar ile okul servisi sahipleri arasında 12 yaş sınırı müzakereleri yaşanıyor. Taşıt sahipleri yaş sınırlamasının kaldırılmasını istiyor ama bakanlıklar 'uygun değil' diyor.

    Okul taşıtı sahipleri ile bakanlıklar arasında araç yaşının 12 ile sınırlandırılması konusunda kıyasıya müzakere yaşanıyor. Taşıt sahipleri, okul araçlarındaki 12 yaş sınırının kaldırılması için TBMM'ye başvururken; Milli Eğitim, Ulaştırma ve Altyapı, Sanayi ve Teknoloji, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler bakanlıkları, ailelerin çocuklarının can güvenliği için hassasiyet gösterdikleri "okul taşıtları" konusunda tavizsiz bir tutum sergiledi.

    © DHA /
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    TBMM'ye görüş bildiren bakanlıklar, Danıştay'ın 12 yaş sınırını zorunlu kılan kararına da atıf yaparak "uygun değil" değerlendirmesinde bulundu.

    MEB, 12 yaş sınırının kaldırılmasının değerlendirmeye alınamayacağını belirtirken, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, "Herhangi bir düzenleme yapılması uygun görülmemektedir" dedi. Okul taşıtı sahipleri, bu kez Şoförler ve Minibüsçüler Federasyonu aracılığıyla İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile görüşerek kendilerine 2 yıl süre verilmesini istedi. Soylu da diğer dört bakanlığın kararının önemli olduğunu vurguladı.

    Federasyon heyeti, dün Emniyet Genel Müdürlüğü ile de görüşme yaptı. 12 yaşından küçük 81 bin 563 okul taşıtı bulunduğunu, kullanım amacı ticari nitelikte 97 bin 957 adet taşıtın ise 12-20 arasında olduğu tespitini yapan emniyet, diğer bakanlıklarla çalışmaya göndermede bulundu. Şimdi gözler, bakanlık bürokrasinin toplanıp vereceği karara çevrildi.

    Milliyet gazetesinden Önder Yılmaz’ın haberine göre, servis işletmecileri TBMM Dilekçe Komisyonu'na başvurarak, 12 yaş sınırının kaldırılmasını istedi. Ekonomik olarak araçları yenileme imkanlarının bulunmadığını belirten taşıt sahipleri, Meclis'ten yardım istedi. Komisyon Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Belma Satır da, konuyu ilgili bakanlıklara iletti. Bakanlıklar talepleri uygun bulmadı. 

    'DANIŞTAY KARARI VAR'

    Bakanlıkların gönderdiği yazılar özetle şöyle:

    • Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı: Çocukların öncelikle sağlıklı gelişimini temin etmek, risklere karşı güçlü ve duyarlı nesiller yetiştirmek bakanlığımızın çocuğa yönelik öncelikli politikaları arasında yer almaktadır. Bu ilke doğrultusunda taşıma faaliyetlerini düzenli ve güvenilir hale getirmek için hazırlanan yönetmelik yürürlüktedir.
    • Milli Eğitim Bakanlığı: Düzenleme yapılabilmesi için dört bakanlığın ortak görüşünün bulunması gerekmektedir. Ayrıca Danıştay'ın "Okul Servis Aracı olarak kullanılacak taşıtların yaşları 12 yaşından küçük olmalıdır" kararı bulunmaktadır.
    • Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı: Danıştay kararı doğrultusunda okul servis araçlarının yaşı 12 olarak uygulanmıştır. Yönetmelik de bu yönde çıkarılmıştır. Söz konusu talebe ilişkin bakanlığımızca herhangi bir düzenleme yapılması uygun görülmemektedir.
    • Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı: Kanunda belirlenen yaş şartının ve yeni üretilen araçların daha ileri seviye güvenlik şartlarını barındırmasının göz önünde bulundurulmasında fayda mütalaa edilmektedir.
    • Emniyet Genel Müdürlüğü: Araç tescil bilgilerinde okul servisi olarak kayıtlı 2008-2019 model yılları arasında minibüs ve otobüs cinsi araç sayısı toplam 81 bin 583'tür. Türkiye genelinde 6 Mayıs 2019 itibariyle kullanım amacı ticari olan 12-20 yaş grubu servis aracı sayısı ise 97 bin 957'dir.

    SERVİSÇİLER: BİZE ZAMAN VERİLSİN

    Haberde görüşlerine yer verilen Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu Başkanı Fevzi Apaydın, “30'a yakın servis aracı odası başkanıyla İçişleri Bakanımızı ziyaret ettik. İstek ve taleplerimizi ilettik. Bakanımız konunun diğer dört bakanlığı da ilgilendirdiğini söyledi. Bazı hususları bir yıl erteledik ama 12 yaş konusunda süre istiyoruz. Ekonominin daraldığı bu dönemde bize 'bir iki yıl zaman verin' diyoruz” dedi. 

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    Eğitim Bir-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise, “Çocuk sağlığı ve güvenliği her şeyin üstünde tutulmalıdır. Ekonomik gerekçeler veya ticari maliyet gözetilerek okul ve çocuk güvenliği göz ardı edilmemelidir” değerlendirmesinde bulundu. 

    Eğitim-iş Genel Başkanı Mehmet Balık, “Ailelerin zaten canı burnunda. Bakımsız ve yaşlı araçlar can güvenliğini tehdit edici. Çocuklarımızın can güvenliği için 12 yaş sınırı gevşetilmemeli. Özellikle kırsal kentlerde yaygın, 12 yaş üstünde olup hukuka aykırı, usulsüz şekilde okul taşıtı olarak kullanımların da önüne geçilmeli” dedi. 

    'MİLLİ SERVET HEDER OLUYOR'

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    © Fotoğraf : DHA
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    Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken ise, “Okul taşıtı araçları ithal araçlar. Bir taraftan tedbir alınıyor, bir taraftan deliniyor. Bu araçlar yaş sınırına takılınca olmuyor. Araç 12 yaşında ama daha 100 bin kilometre yapmamış, sehir içinde kullanılan araçlar bunlar. Milli servet heder oluyor. Hem mal sahibinin yeni araç alacak maddi gücü yok hem de bu ekonomik darboğazda lüks harcama gibi geliyor. 1-2 yıl içinde ekonomi normale döndüğünde taşit sahipleri rahatlayacaktır. İçişleri Bakanımız bürokratlarına 'çalışın' talimatı verdi. Bakanlık ile Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu çalışma yapıyor. Okullar açılmadan konu çözüme kavuşur” dedi. 

    Etiketler:
    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, MEB, sınırlama, Tartışma, Okul servisi, trafik
    Topluluk kurallarıTartışma
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