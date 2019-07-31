Pendik'te yan yana ilerlediği otomobil sürücüsüne sopayla saldırdı

Görüntüler Pendik, D-100 karayolunda kaydedildi. Ankara istikametinde ilerleyen iki otomobil sürücüsü arasında bilinmeyen bir nedenle trafikte tartışma çıktı.
© İHA / Doğan Can Cesur
Bir süre sonra sürücüler araçlarını yan yana sürmeye başladı. Otomobildekilerden biri yanında seyrettikleri araçtakilere sopayla saldırdı.
Diğer sürücü sopalı saldırıdan manevra yaparak, kurtulmaya çalıştı.
O anlar arkadan gelen bir otomobil sürücüsü tarafından saniye saniye kaydedildi.
Pendik'te yan yana ilerlediği otomobil sürücüsüne sopayla saldırdıhttps://t.co/KF6wVfNsbl pic.twitter.com/vqXy04z8bE— Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) July 31, 2019
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)