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12:20 31 Temmuz 2019
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    İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz

    Göç İdaresi Genel Müdürü Ayaz: Suriyelilerin sınır dışı edilmesi söz konusu değil

    © AA /
    Türkiye
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    İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz, İstanbul'da devam eden düzensiz göçmen denetimleriyle ilgili, "Herhangi bir gözaltı, geri gönderme merkezine alınma, sınır dışı edilme gibi bir işlem yok" dedi.

    © DHA /
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    İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Ayaz, İstanbul'da son dönemde sıkılaşan denetimlerden sonra bazı tartışmaların gündeme geldiğini söyledi.

    İstanbul'da yürütülen operasyonların Suriyelilere değil özellikle düzensiz göçe yönelik yapıldığını belirten Ayaz, yakalanıp geri gönderme merkezlerine veya il göç müdürlüklerine sevk edilenlerin başta Afganistan, Pakistan ve diğer uyruklardan düzensiz göçmenlerden oluştuğunu ifade etti.

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    Abdullah Ayaz, Türkiye'de kaydı olmayan Suriyelilerin sınır dışı edildiğine dair son dönemlerde haberler yayınlandığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

    "Sayın İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun da ifade ettiği gibi sınır dışı söz konusu değil. Bunu defaatle ifade ettik. Suriye'deki durumdan dolayı, Suriyelilerle ilgili şu anda hukuki olarak sınır dışı kararı alınması mümkün değil. Şu anda kaydı olmayan Suriyelileri kamplara sevk ediyoruz. Kamptaki kayıt işlemleri bittikten sonra da bir planlama dahilinde onların farklı illere sevkini sağlıyoruz. Başka illere kayıtlı olup fiilen İstanbul'da yaşayan Suriyeliler var. Onlarla alakalı İstanbul Valiliği’nin verdiği bir süre var."

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    © AA /
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    Suriyelilerin kayıtlı olduğu illere dönmeleriyle ilgili İstanbul Valiliği’nce talimat yayımladığına dikkati çeken Ayaz, şöyle devam etti:

    "Biz de Suriyelilerin illerine dönmelerini kolaylaştırması adına il müdürlerimizle bazı çalışmalar başlattık. Bu hareketliliği bir şekilde düzenlemek istiyoruz. İstanbul'daki o yoğunluğu azaltıp, bir düzen kurmayı hedefliyoruz. Konuyla ilgili bugüne kadar aldığımız çok sayıda tedbir vardı. Tüm bu tedbirlere rağmen başka illere kayıtlı olup da farklı sebeplerle İstanbul'a gelmiş olan Suriyelilerin tespit edilmesi için böyle bir çalışma başlatıldı."

    Basında Suriyelilerin kötü muameleye maruz kaldığıyla alakalı haberlerin çıktığına işaret eden Ayaz, "Bir kez daha altını çizmek istiyorum. Şu anda kimliği olan, başka illerde kaydı bulunan Suriyelilerle ilgili herhangi bir gözaltı, geri gönderme merkezine alınma, sınır dışı edilme gibi bir işlem yok. Kendilerine verilen süre içerisinde kayıtlı oldukları kentlere dönmelerini bekliyoruz. Kaydı olmayan Suriyelileri de kamplara sevk edip, orada kayıt altına alma işlemlerini yapıyoruz" diye konuştu.

    Herhangi bir Suriyelinin kayıtlı olduğu ilden başka kente gitmek istediğinde, kaydı bulunan il göç müdürlüğüne müracaat edip izin belgesi alması gerektiğine değinen Ayaz, Suriyelilerin, izin belgesi süresinin bitmesinin ardından kayıtlı oldukları kente dönmeleri gerektiğini dile getirdi.

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    Ayaz, taşınmak isteyen Suriyelilerin yine yol izin belgesi alması ve taşınacağı kentteki il göç müdürlüğüne müracaat ederek kaydını o şehre aldırması gerektiğini anlatarak, "Sayın Bakanımız da açıkladı. İstanbul yoğunluktan dolayı kayda kapalı. Uzun süreden beri istisnalar dışında yeni kayıt yapmıyoruz. Sağlık ve eğitim, bu istisnaların içinde yer alıyor" ifadelerini kullandı.

    Suriyelilerin acil sağlık hizmeti dışında, kayıtlı oldukları kentler haricinde sağlık hizmeti de alamadığına işaret eden Abdullah Ayaz, şunları kaydetti:

    "Son dönemde toplumda 'Aklınız başınıza yeni mi geldi? Bugüne kadar niye bunları yapmadınız?' diye söylemler var. Hareketliliğin kontrol edilmesi amacıyla her türlü tedbiri aldık. Suriyeliler kayıtlı oldukları il dışında sadece acil sağlık hizmetlerine erişebilir. Seyahat firmalarında bilet satılmamasından, AB tarafından sağlanan kaynaktan finanse edilen Kızılay Kart programına başvuru yapılamamasına kadar bir dizi tedbiri hayata geçirdik. Tüm bunlara rağmen özellikle de çalışma imkanları nedeniyle İstanbul'a bir kayış olduğunu gördük. Bu sebeple de böyle bir uygulama ihtiyacı hissettik. 2017 yılının başında 'Veri Güncelleme Projesi' sırasında da aslında kayıtlı oldukları illerin dışında fiilen yaşayan Suriyelilere de bir muafiyet getirip, o ilde kayıtları güncelledik. Hareketliliği düzenleme adına onlara bir seferliğine böyle bir muafiyet getirmiştik."

    © AA /
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    Ayaz, İstanbul'da devam eden denetimlerle ilgili de şu bilgileri verdi:

    "İstanbul'da yürütülen süreç tamamen düzensiz göçmenlere yönelik. Yaklaşık 15 gündür devam uygulama süresince 12 bin düzensiz göçmene işlem yapıldı. Bunların 4 bin 700'ünü Afgan, yaklaşık 3 binini de Pakistanlılar oluşturdu. Geri kalanları da diğer uyruklara sahip düzensiz göçmenlerden oluşuyor. Bakanımız Süleyman Soylu, Türkiye'de kayıtsız yabancının bulunmaması üzerinde hassasiyetle duruyor. Muhakkak ülkemizde bulunan bir yabancının parmak izine, resmine ve diğer bilgilerine sahip olalım istiyoruz. Bunun için kayıtsızlığa hiçbir şekilde tahammülümüz yok. Bunun minimize edilmesi için her türlü çalışmayı kolluk birimlerimizle yoğun şekilde devam ettirmekteyiz. Afganlar, Pakistanlılar ve Suriyeliler hariç diğer uyruklardan yakalananlar geri gönderme merkezlerine sevk ediliyor. Daha sonra haklarında sınır dışı prosedürler işletiliyor."

     

    Etiketler:
    Suriyeli göçmenler, İstanbul, sınır dışı, göç, Abdullah Ayaz
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