Bakan Selçuk: Düzce'de selden etkilenen vatandaşların 18 Temmuz öncesine ait borçları 1 yıl ertelenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Düzce'deki selden etkilenen vatandaşlara ait 18 Temmuz öncesine ait borçların bir yıl süreyle erteleneceğini açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşanan sel ziyareti sonrası Düzce'yi ziyaret etti.

Burada bazı incelemelerde bulunan Selçuk, şunları kaydetti:

“18 Ekim 2019’a kadar sosyal güvenlik kurumlarımıza başvurmaları halinde 18 Temmuz 2019 öncesine ait dolmuş borçları ile Eylül 2019’a kadar taahhüt edecek borçlarını 1 yıl süreyle erteliyoruz. Dolayısıyla Düzceli vatandaşlarımızın bu süreçten etkilenmemesi için bu gayreti sarf edeceğiz. Bugün bir olma günü."