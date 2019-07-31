Bakan Selçuk: Düzce'de selden etkilenen vatandaşların 18 Temmuz öncesine ait borçları 1 yıl ertelenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaşanan sel ziyareti sonrası Düzce'yi ziyaret etti.
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Burada bazı incelemelerde bulunan Selçuk, şunları kaydetti:
“18 Ekim 2019’a kadar sosyal güvenlik kurumlarımıza başvurmaları halinde 18 Temmuz 2019 öncesine ait dolmuş borçları ile Eylül 2019’a kadar taahhüt edecek borçlarını 1 yıl süreyle erteliyoruz. Dolayısıyla Düzceli vatandaşlarımızın bu süreçten etkilenmemesi için bu gayreti sarf edeceğiz. Bugün bir olma günü."
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