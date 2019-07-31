Soğukkanlı abla kardeşini ölümden böyle kurtardı

Ancak ipin bir kısmı dışarıda kalırken, asansörün kapısı kapandı. Asansör hareket edince ip 5-6 yaşlarındaki çocuğun boğazına dolandı. Küçük çocuk kabinin içinde asılı kaldı.
Asansöre beraber bindiği iki-üç yaş büyük ablası bir taraftan asılı kalan çocuğu ayaklarından tuttu, bir taraftan da asansörün düğmesine basarak kabini durdurmaya çalıştı.
Kabini durduran kız çocuğu, kardeşinin boynundaki ipi çıkarmayı başararak, boğulmaktan kurtardı.
Asansörde üç çocuğun yaşadığı dehşet anları ise, güvenlik kamerasına yansıdı.
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)