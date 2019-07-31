Savcılık ‘Pucca’nın beraatini istedi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstinaf Mahkemesi’ne başvurarak, Pucca adı ile tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz’ün, “Uyuşturucu madde kullanımını özendirme” suçundan aldığı 5 yıl 10 aylık hapis cezasının kaldırılarak beraatine karar verilmesini istedi.
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NE OLMUŞTU?
Sosyal medyada 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme' suçundan yargılanan Karagöz, 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.
Mahkeme, sanık Karagöz'ün cezasını düşürerek 5 yıl 10 ay hapis ve 3 bin 333 gün karşılığı 66 bin 660 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar vermişti.
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