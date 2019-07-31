Savcılık ‘Pucca’nın beraatini istedi

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Pucca adı ile tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz’ün beraatine karar verilmesini istediği belirtildi.

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, İstinaf Mahkemesi’ne başvurarak, Pucca adı ile tanınan sosyal medya fenomeni Pınar Karagöz’ün, “Uyuşturucu madde kullanımını özendirme” suçundan aldığı 5 yıl 10 aylık hapis cezasının kaldırılarak beraatine karar verilmesini istedi.

NE OLMUŞTU?

Sosyal medyada 'uyuşturucu veya uyarıcı madde kullanılmasını özendirme' suçundan yargılanan Karagöz, 7 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Mahkeme, sanık Karagöz'ün cezasını düşürerek 5 yıl 10 ay hapis ve 3 bin 333 gün karşılığı 66 bin 660 lira adli para cezasıyla cezalandırılmasına karar vermişti.