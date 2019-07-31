İmamoğlu'ndan 'akraba atamaları' açıklaması: Burası eş, dost, akraba yeri değil, bu konuda taviz yok

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, belediyelerdeki akraba atamalarıyla ilgili yaptığı açıklamada "Burası eş, dost, akraba yeri değil. Kim ise fark etmez. Ben de aynı şeyi yapıyorsam benim partim de hesap soracak. 'Ama çok marifetli'. Gitsin marifetiyle başka yerde iş yapsın" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nu bugün yakın arkadaşı da olan şarkıcı Kubat ziyaret etti. Ziyaret sonrası basına açıklamalarda bulunan İmamoğlu, hem CHP hem de AK Parti belediyeleri için tartışılan belediyelerdeki akraba atamalarına dair şunları söyledi:

"Hiç fark etmiyor, derhal gereğini yapmalılar. Ben bunu seçim meydanlarında söyledim. Derhal gereğini yapmalılar. Burası eş, dost, akraba yeri değil. Kim ise fark etmez. Ben de aynı şeyi yapıyorsam benim partim de hesap soracak. 'E ama çok marifetli'. Gitsin marifetiyle başka yerde iş yapsın. Çok netiz bu konuda. Bu konuda taviz yok. Öbür taraf 105 insan yapıyor, bizdeki 5 insan yapıyor. Benim için fark etmez. Benim 5 arkadaşım o yanlışını düzeltecek. Derhal 'kusura bakmayın hemşehrilerim, bir hata olmuştur' diyecek. Bitti, bu kadar basit. Benim akrabalarım dün ziyaretime geldiler, köyden de gelenler vardı. Ağladılar gururdan ve gittiler ilişki bu kadar. Böyle bir düzeni yönetirsek topluma gerekli mesajları veririz"

'ELİMİZDE BELGELER VAR, ARAŞTIRMA SÜRÜYOR'

Medyascope'tan Fırat Fıstık'ın haberine göre, israf belgelerinin ve lüzumsuz kullanılan veya kiralanan belediye araçlarının belediye önünde ne zaman sergileneceği konusunda da konuşan İmamoğlu, "Uzamasını istemem, çünkü ben de çok istiyorum sergilenmesini. Bu bir gerçeklik. Buraya geldiğimiz tarihten bugüne kadar tespitlerimiz açısında fiziki olarak ciddi bir fark var. Elbette bizim şu anda elimizde belgeler var. Arkadaşlarımızın araştırmaları sürüyor" ifadelerini kullandı.

'OLMADI KARTONDAN MAKETLERİNİ KOYAR YİNE GÖSTERİRİZ'

Belediyeye kayıtlı araçların 'ilgisi olmayan kişi ve kurumlarda kullanıldığının tespit edildiğini' söyleyen İmamoğlu ayrıca şu açıklamalarda bulundu:

"Kolay olmuyor. Farklı listeler, farklı çalışmalara göre çokça aracın sağda solda, ilgisi olmayan kişi ve kurumlarda kurumlarda kullanıldığına dair tespitimiz var. Zaten biz bu israfı görüyorduk. En yakın zamanda sergileyeceğiz. Ama sergilemek için o araçları bulabilecek miyiz emin değilim. Geri verilmiş olma ihtimali yüksek ama tespiti mümkün. Olmadı yerlerine kartondan maketlerini koyar yine gösteririz vatandaşımıza."

'KURUMSAL ETİK' VURGUSU

İşe alımlarla ilgili soru işaretleri olduğunun tekrar altını çizen İmamoğlu, "Örnek vermek istiyorum; ben kendi ilçemde belediye başkanıydım ve muhtemel adayı olarak görülüyordum. Dolayısıyla seçimden 6-7 ay önce aldığımız prensip kararları vardı: eleman alımını durduracaksınız, ihtiyacınız varsa bile seçimden sonra. Niye? Yanlış anlarlar. Kurumsal etik. Giderken borçlanmak gibi, başka bir şey yapmak gibi ya da seçime 1 hafta kala gelecekte harcanması gereken parayı harcamak gibi. Tümüyle olaylara böyle bakıyoruz" diye konuştu.

'İNSANLAR ELEŞTİRİYOR DİYE TATİLE GİTMEYECEK DEĞİLİM'

İmamoğlu, Bodrum’da yaptığı tatilin eleştirilmesine dair soruya ise "İnsanlar eleştiriyor diye tatile gitmeyecek değilim. Dinlenmek istediğim zaman dinleneceğim, istemediğim zaman işime devam edeceğim. Hakkım var ve mesaim de yok. Yanılmıyorsam dün arkadaşlarım beni gece 01.00’da eve bıraktılar, 06.00’da kalktım işe geldim. Ben insanım ve vücudum var. Bazen dinlenmeye de ihtiyacım var. Tahmin ediyorum, vatandaşlarımızda 10-15 günde bir uyumamı, 6-7 ayda bir de dinlenmemi istiyorlar. Bazı insanlara yakışmaz ama bana tatil de yakışıyor" dedi.

İştirak yönetimlerindeki atama çalışmalarının devam ettiğini vurgulayan İmamoğlu, son olarak "Bu hafta büyük bir kısmını paylaşacağım, göreceksiniz her birinin geçmişinde başarı var. Çünkü bizim iştiraklerden beklentilerimiz çok büyük. İştiraklerimiz kamuya hizmet edecek, kazancını yine kamuyla paylaşacak. Aynı zamanda gerektiğinde finansal anlamda kamuya servis edebilecek bir kurumsal şirket düzeni olacak" ifadelerini kullandı.