HAKİM'den Sel kardeşlerin tahliyesinde kesilen koyun için suç duyurusu

Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), Pendik'te içerisinde hamile bir kadının bulunduğu araca saldıran Hasan ve Hüseyin Sel'in tahliyesinde kesilen koyun için suç duyurusunda bulundu.

Pendik’te yedi aylık hamile bir kadın ile eşinin içinde bulunduğu aracın önünü keserek araca saldıran, tehditler savuran ve hakaretler yağdıran Hasan ve Hüseyin Sel adlı sanıklar, İstanbul Anadolu 59. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görülen davanın dünkü ilk duruşmasında tahliye edildi.

Sanıkların yakınları, saldırganların tahliyesi esnasında, Maltepe Cezaevi önüne getirdikleri bir koyunu keserek sanıkların tahliye kararını kutladı.

Bu görüntülerin basında yer bulmasından sonra, tür ayırt etmeksizin hayvan hakları ihlâllerinin yaptırımla karşılık bulması için mücadele eden Hayvan Hakları İzleme Komitesi (HAKİM), koyunu öldüren şahıs hakkında yasal işlem başlatılması için harekete geçti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi üzerinden, yetkili mercilere başvuran HAKİM, şahsın tespit edilerek, 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu ve 5996 sayılı Veteriner Hizmetleri, Bitki Sağlığı, Gıda ve Yem Kanunu’na muhalefet eden fail hakkında ceza uygulanmasını talep etti.

Duvar'ın aktardığına göre, HAKİM yaptığı açıklamada, Konuyla ilgili yazılı açıklama yapan HAKİM, “Önce hamile bir kadın ve eşine saldırıldı, trafikte terör estirildi. Şimdi de hiçbir şeyden habersiz bir koyun, cezaevi önüne sürüklenerek öldürüldü. Strese girilince şiddet; sevinince şiddet… Şiddet, Sel ailesinin geneline mi hâkim? Öyleyse öfke kontrolü ve benzeri konularda, devletin bu kişileri rehabilitif bir sürece tâbi tutması gerekiyor. Şiddetin azaltılması, en aza indirgenmesi de devletin bir görevi. Belli ki tek başına cezalandırma yeterli olmuyor. Bugünkü şikâyetimizi, gerçekleştirilen eylem bir hayvan hakları ihlâli olduğu için yaptık. Emniyet birimleri faili tespit etmeli ve muhalefet ettiği her iki kanuna göre de işlem yapmalı” denildi.

Pendik'te, otoyolda hamile bir kadın ve eşinin bulunduğu araca saldıran Sel kardeşler, bugün tahliye edildi. Sanıkların yakınları, tahliye sırasında, cezaevinin karşısındaki yeşillik alanda bir koyunu katletmiş. Koyunu öldüren şahsın tespiti ve cezalandırılması için başvurduk. pic.twitter.com/C0A2JQjvWA — HAKİM - Hayvan Hakları İzleme Komitesi (@hakim_komite) July 30, 2019

​HAKİM, “Hayvanı değil, toplum sağlığını koruyan mevzuat hükümleri kullanmaktan utanıyoruz ama ortada bir hak ihlâli var, buna mecburuz. Yasalar, en başta hakları ihlâl edilen hayvanları ve haklarını korumalı, gözetlenmesi” değerlendirmesinde bulundu.