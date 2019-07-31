ABD Büyükelçiliği duyurdu: 4 adet Chinook helikopteri daha teslim edildi

ABD Büyükelçiliği, Twitter hesabından, 4 Chinook helikopterinin daha İzmir Limanı'nda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiğini açıkladı.

Türkiye ile ABD arasında F-35 savaş uçağı projesi konusunda gerginlik devam ederken, 4 Chinook helikopter daha İzmir'e geldi.

Amerikan Büyükelçiliği'nin Twitter hesabından yapılan açıklamada, 4 adet Boeing CH-47F Chinook helikopterinin daha İzmir Limanı'nda Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na teslim edildiği duyuruldu.

Açiklamada "Türkiye artık en yeni ve en gelişmiş nakliye helikopterlerinden 11'ine sahip" ifadesine yer verildi.

Büyükelçiliğin Twitter hesabından yapılan açıklamada teslim edilen helikopterlerden birinin kalkışına ilişkin görüntüler de paylaşıldı.

Today, Turkish Land Forces took delivery of four more U.S. Boeing CH-47F Chinook helicopters at the port of Izmir. Turkey now has eleven of the newest and most advanced heavy lift rotary wing aircraft available. @US_EUCOM @USArmy @USArmyEurope pic.twitter.com/H7vkdxTRhE — US Embassy Turkey (@USEmbassyTurkey) July 31, 2019

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