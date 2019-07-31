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23:02 31 Temmuz 2019
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    Fethiye Körfezi'ndeki renk değişimi

    Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürü Özdil: Fethiye Körfezi'ndeki renk değişiminin nedeni atık su tesisi

    © DHA /
    Türkiye
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    Muğla Çevre ve Şehircilik Müdürü Ömür Özdil, Fethiye Körfezi'ndeki renk değişiminin atık su arıtma tesisinin kapasite aşımından kaynaklandığına dikkati çekerek, uyarılara rağmen Muğla Büyükşehir Belediyesinin gerekli yatırımları yapmadığını belirtti.

    Özdil, Fethiye Körfezi'deki renk değişimiyle ilgili olarak Muğla Tarım ve Orman Müdürü Şakir Fırat Erkal ile bölgede incelemelerde bulundu.  İncelemelerin ardından AA muhabirine açıklama yapan Özdil, Fethiye Körfezi'nde renk değişimi ve kirliliğin atık su arıtma tesisinden kaynaklandığını söyledi.

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    Körfezde yer alan atık su arıtma tesisinin 2013 yılında planlanan kapasitesinin 23 bin 500 metreküp olduğunu belirten Özdil, "Ancak bugün itibarıyla 33 bin metreküp kapasiteyle çalışıyor. Bu durum kapasitesinin üzerinde çalıştığını gösteriyor. Bu da mevcut atık suların yeterince arıtılmadan denize deşarj edildiği anlamına geliyor." diye konuştu. 

    Yeterince arıtılmayan atık suların içinde deterjan benzeri evsel atıklar bulunduğunu dile getiren Özdil, atıkların denizin içindeki azot ve fosfat oranını çok yüksek seviyelere çıkardığını bildirdi. 

    Bu durumun, sıcaklık birlikte daha yoğun şekilde denizel ortamlarda kirlenme ve renk değişimlerine sebep olduğunu anlatan Özdil, şunları kaydetti: "İşin temelinde atık su arıtma tesisi var. Muğla Büyükşehir Belediyesine konuyla ilgili 2017'nin Kasım ayında ve geçen yıl ağustos ayında uyarılarda bulunuldu. Bugün de atık su arıtma tesisinde denetimde bulunduk. Kapasite aşımına rağmen geride kalan 6 yılda atık su tesisine gerekli yatırım yapılmadı. Aslında bu, bugünün sorunu değil. Yatırım yapılmadan bu durumun düzelme imkanı yok. Bu konuyla ilgili denetim sonuçlarımıza istinaden tüm idari süreçlere devam ediyoruz. Bakanlığımızla sonuçları paylaşarak idari süreci tamamlayacağız." 

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    'TARIMSAL İLAÇ KULLANIMINDAN KAYNAKLANMIYOR'

    Muğla Tarım ve Orman Müdürü Erkal da körfezde yaşanan renk değişimi ve kirliliğin tarımsal ilaç kullanımından kaynaklandığı iddialarının gerçeği yansıtmadığını söyledi.

    Bakanlıklarının uyguladığı sularda tarımsal kaynaklı kirliliğin önlenmesi programı kapsamda Muğla'nın da hassasiyetle takip edildiğine dikkati çeken Erkal, şöyle dedi: "Fethiye Körfezi de dahil olmak üzere körfezi besleyen akarsu kaynaklarından bu program çerçevesinde her ay numuneler alıyoruz. Analiz sonuçlarını değerlendiriyoruz. 39 yer üstü su kaynağından 31 de yer altı su kaynağından numune aldık. Konuyu incelediğimiz istasyonumuz var. En son numuneler 25 Temmuz'da alındı. Numune sonuçları, körfezde tarımsal ilaç kaynaklı hiçbir kirliliğin olmadığı yönünde. Bununla ilgili laboratuvar sonuçları var. Körfezi besleyen akarsuların izlenmesi ve takibine ilişkin ayrı bir süreç var. Orada da en son numune 9 Temmuz'da alınmış ve kirlilik olduğuna dair en ufak bir belirti söz konusu değil."

     

     

     

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    Etiketler:
    Fethiye, Muğla, Türkiye
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