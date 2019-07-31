Türkiye'yi ziyaret eden Rus turistlerden haziran rekoru

Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın verilerine göre, geçtiğimiz haziran ayında Türkiye’ye 1 milyon 35 bin Rus turist geldi.

Bu gösterge, son 19 yılın rekoru olarak tarihe geçti.

Rus turist sayısı 1 milyon barajını ilk kez geçtiğimiz haziran ayında aşmış oldu. Geçtiğimiz yılın aynı döneminde Türkiye’yi 989 bin Rus ziyaret etmişti.

Önceki dönemlerde bu göstergeye yaklaşılmamıştı.

Rusya, Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ülke oldu. Ocak-Haziran döneminde Türkiye’yi ziyaret eden Rus turist sayısı 2.7 milyonu geçti. Bu, 2018’in aynı dönemine göre yüzde 14 daha fazla.

Rusya’yı sırayla Almanya (1.8 milyon), Bulgaristan (1.2 milyon), İngiltere (1 milyon) ve İran (882 bin) takip etti.