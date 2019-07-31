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23:01 31 Temmuz 2019
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    Ali Babacan

    Eski AK Partili vekil Şirin, Babacan'ın kuracağı partideki 4 ismi açıkladı

    © AFP 2019 / Arşiv
    Türkiye
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    Eski AK Parti İstanbul Milletvekili Emin Şirin katıldığı bir televizyon programında Abdullah Gül ile Ali Babacan'ın önderliğinde kurulacağı öne sürülen yeni parti hakkında açıklamalarda bulundu.

    © AFP 2019 /
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    Eski AK Parti milletvekili Emin Şirin, TV5 televizyonunda yayınlanan Mehmet Ali Kayacı ile Buluşma Noktası programına katıldı. Abdullah Gül ve Ali Babacan'ın önderliğinde kurulacağı iddia edilen yeni parti hakkında açıklamalarda bulunan Şirin, Fehmi Koru ile Beşir Atalay'ın da kurmay ekipte yer alacağını söyledi.

    İşte Şirin'in yeni parti ile ilgili açıklamalarından öne çıkan başlıklar:

    -Yeni parti girişiminde bulunan arkadaşların gidişatına baktığımda, Sayın Davutoğlu ile dün bir buçuk saatlik bir sohbet yaptık. Davutoğlu hakikaten partinin içinde hala bir değişim olabilir mi? ümidini azda olsa taşıyor. Ama konuşmaktan vazgeçmeyeceğini ve konuşmaya devam edeceğini söylüyor. Sayın Erdoğan'lı mı Erdoğan'sız mı? Bunu zaman gösterecek. Bunun kararını kendi verecektir. Ama Davutoğlu'nda gördüğüm, hakikaten kararlılık doğru gördüklerini susmadan parti içinde düzelmesi gereken konuları hem Türkiye için hem Parti için söyleyecek. Bunun devam edeceği muhakkak.

    'YENİ PARTİDE BEŞİR ATALAY DA VAR'

    -Sayın Abdullah Gül, Ali Babacan ve orada Beşir Atalay‘ın ismini unutuyoruz. Nihat Ergün de biraz kenarda benim anladığım kadarıyla bu işin esası Abdullah Gül, Beşir Atalay, Ali Babacan ve hatta Fehmi Koru. İçeride olanların anlattıkları sistem bu oluyor.

    © AA /
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    'BİZ HİÇ HATA YAPMADIK DİYEMEZLER'

    -Ama şöyle Davutoğlu 1998-1999'daki Abdullah Gül gibi Fazilet Partisi'nin içindeki yenilikçi hareket gibi değerlendirebiliriz. Buna mukabil Sayın Erdoğan ve diğer arkadaşlar da Fazilet kapatılmasında yeni partisi kuralım diye bekleyenler gibi değerlendirebiliriz. İkisi de makbuldür ikisi de doğrudur. Ben senelerce geç kalınmasına ve bugün gelinen noktada meşguliyet olmasına rağmen en büyük meşguliyet Abdullah Gül'dedir. Kendilerinin bu çıkışlarını çok hayırlı buluyorum.

    -Bu durum hayırlı ve doğru çıkışlardır. Bu insanların hiçbiri hakkında da bir hırsızlık şaibesi, para pul işlerine karıştığı şaibesi, hiçbiri hakkında da yoktur. Bu da müspet bir şeydir. Bu çerçevede yaptıklarından dolayı eleştiriler var. O konuda da biz hiç hata yapmadık diye çıkarlarsa çok ciddi bir problem olacaktır.

    'ABDULLAH GÜL SUSKUNLUĞUNU BOZMALI ARTIK'

    -Bu konuda Abdullah Gül'ün konuşması lazım, ben çünkü Ali Babacan''ı takriben bir sene önce dinledim vali toplantısında çok takdir ettim. Konuşmasında o günkü şartlarda yapılan işlerin bugün için doğru olmadığını öncelikleri başka türlü değerlendirmesi gerektiğini bugünkü tecrübeyle başka türlü bakabileceğini çok açıklıkla anlattı.

    Ali Babacan
    © AFP 2019 / Arşiv
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    -Ben kendisine yapısal reformlar ne olmalıdır diye sorduğum da herkes yapısal reform diyor 5 madde altında topladığı yapısal reformlar ki bir kısmını hakikaten geç kaldık hata ettim, ettik diyerek anlatması çok takdir edilecek bir şeydir. Şahsi düşüncem Ali Babacan'ın şekli ne olursa olsun ben Türkiye'ye çok iyi hizmet edebilecek bir kişi olduğunu düşünüyorum.

    'GÜL VE BABACAN BİR ADIM ÖNDE'

    -Ahmet Davutoğlu'na baktığımda ise belki bazı konuları parti içi disiplin dolayısıyla yapmak mecburiyetinde kaldığını söylemeye çalışıyor. Ama onunda bazı muhasebeleri yapıp ben bu konularda doğru yapmadım diye çıkmasının faydası olacağı kanaatindeyim ancak Abdullah Bey'e geldiğim zaman çok daha ciddi bir tenkidim var.

    -AK Parti'den çıkıp da yol alabilecek hangisi? Bunu seçmen nezlinde oy alabilme potansiyeli olarak soruyorsanız tabi ki şu anda 'Abdullahgiller' diyelim 'Babacangiller' daha önde görünüyolar, potansiyel itibari ile çünkü Sayın Davutoğlu'nun bir hem meziyeti hem de eksikliği var. Devlet adamı olarak ortada duruyor ama oy alabilme tecrübesi yok ve bununla da uğraşmamış bugüne kadar.

    Etiketler:
    CHP, Ahmet Davutoğlu, Abdullah Gül, Ali Babacan, Emin Şirin, AK Parti
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