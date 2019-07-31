Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan kurban bağışı

Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.
Erdoğan, kabulde, kurban bağışını Türkiye Diyanet Vakfı'na yaptı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye Diyanet Vakfı'na kurban bağışında bulundu.
Alınan bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ı kabul etti.
Erdoğan, kabulde, kurban bağışını Türkiye Diyanet Vakfı'na yaptı.
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