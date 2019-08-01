Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Altun: Faiz belasına meydan okuyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Topunuz gelin, topunuz!" sözlerini hatırlatan Altun, şunları kaydetti:
"Biz başardıkça onlar tetikçilerini devreye sokacaklar. Yılmayacağız. Ne demişti Sayın Cumhurbaşkanımız? 'Topunuz gelin, topunuz!' Hamdolsun, tam bağımsız bir dış politikamız var. Doğu Akdeniz'de kendi gemilerimizle varlık gösteriyoruz. Savunma sanayinde bir devrim gerçekleştirdik. Oligarklara, onların en büyük silahı olan faiz belasına meydan okuyoruz. Evet, topunuz gelin! Biz buradayız, vazgeçmeyeceğiz."
Bütün terör örgütlerine, onların işbirlikçi ve hamilerine kök söktürmeye devam edeceğiz.— Fahrettin Altun (@fahrettinaltun) July 31, 2019
Bağımlılık düzenini ayaklarımızın altına alacağız.
Biz başardıkça onlar tetikçilerini devreye sokacaklar.
Yılmayacağız.
Ne demişti sayın Cumhurbaşkanımız? “Topunuz gelin, topunuz!”
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