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08:14 01 Ağustos 2019
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    Ertuğrul Özkök

    Özkök: AK Parti'ye yakın çevrelerde başlayan savaşın gizli kodları dikkatimi çekmeye başladı

    © AA /
    Türkiye
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    Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök, AK Parti'ye yakın çevrelerde başlayan 'savaşın' gizli kodlarının dikkatini çekmeye başladığını söyledi.

    Ertuğrul Özkök, Hürriyet'te "23 Haziran'ın ilk olumlu sonucu: Nepotizme savaş" başlığıyla yayımlanan yazısında "Önceki gün Ahmet Davutoğlu’nun Financial Times gazetesine verdiği mülakatı okurken bir şey dikkatimi çekti. Davutoğlu, kuracağı partinin ilkeleri sayarken, ’nepotizm’e karşı mücadeleden de söz etmiş" ifadesini kullandı.

    Ali Babacan
    © AFP 2019 / Arşiv
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    Özkök şöyle devam etti:

    "Aslında bu yeni söylediği bir şey değil...

    Başbakanlığı sırasında AKP’li partililerle konuşurken en az üç defa, onlara parti olarak nepotizmle mücadele etmeleri gerektiğini söylemişti.

    Nepotizm, ’akraba-i taalukat yönetimi’ olarak tarif edilebilir.

    Yani bakanların, kamusal yöneticilerin, belediye başkanlarının akrabalarını, yakınlarını önemli görevlere getirmeleri...

    Bir tür akraba kayırmacılığı olarak tarif edilebilir.

    Ahmet Davutoğlu başbakanlığı sırasında bunu çok dile getirdi ama toplumun gündemine sokmayı başaramadı.

    Onun yapamadığını şimdi CHP yapıyor...

    Bazı küçük belediyelerde, başkanların çocuklarını, kardeşlerini, damatlarını, akrabalarını göreve getirmeleri ile bütün toplumda büyük bir tartışma başladı.

    İşin güzel tarafı, CHP’li belediye başkanlarının akraba kayırmacılığına karşı ilk tepkiyi CHP Genel Merkezi’nin vermiş olması..

    Kemal Kılıçdaroğlu
    © AA / Raşit Aydoğan
    CHP belediye başkanları için etik yasası hazırlıyor
    Yani kol kırılır yen içinde kalır demediler.

    Genel merkez, yakınlarını göreve getiren CHP’li belediyelere, bunları görevden almaları talimatını verdi.

    Ayrıca konuyu Meclis’e getirip bu konuda kanuni önlemlerin alınmasını istedi.

    Ama en güzel gelişme dün iktidar medyasının da manşetlerden bu konuya girmesi oldu.

    Dün baktım iktidarın neredeyse bütün gazetelerinde, bu akraba kayırmacılığına karşı yayınlar vardı.

    İşte bu güzel haber...

    Demek ki iktidarda da bir nepotizm, yakınlara, akrabalara makam verilmesi sıkıntısı ve şikâyeti başlamış.

    Neticede CHP’li başkanların akraba kayırmacılığı, bütün Türkiye’ye yayıldı ve bütün partileri birleştiren bir hava oluştu.

    Bence 23 Haziran sonrasının ilk güzel gelişmesi budur...

    Umarım nepotizme karşı olan bu duyarlılık öteki partilere de yayılır ve Türkiye’nin öteki sorunları konusunda da iktidarı ile muhalefeti ortak bir şikâyet platformu oluşturur...

    AK Parti Manisa Milletvekili Selçuk Özdağ
    © AA /
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    GİZLİ SAVAŞIN KODLARI ‘AK PARTİ’-‘AKP’ AYRIMI

    Son günlerde AK Parti’ye yakın çevrelerde başlayan bir savaşın gizli kodları dikkatimi çekmeye başladı.

    Kendini gerçek partili görenler, kendilerinden bahsederken ’AK Partili’ diyorlar...

    Ama eleştirdikleri partilileri aşağılamak için onlardan bahsederken ’AKP’liler’ ve ‘Akepeliler’ diye söz ediyorlar."

    Etiketler:
    Hürriyet, dikkat, savaş, AK Parti, Ertuğrul Özkök
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