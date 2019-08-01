Selvi: YAŞ'la ilgili bir söylenti vardı, Akar'ın küplere bindiğini söylemekle yetineceğim

Abdulkadir Selvi, Hürriyet'te "Erdoğan ile Bahçeli ne konuştular?" başlığıyla yayımlanan yazısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’yi ziyareti siyasi kulisleri hareketlendirdi. Kimi bunu kabine değişikliğinin işareti olarak gördü. Kimi Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi üzerindeki değişiklik hakkında Bahçeli’yi bilgilendirme olarak değerlendirdi" ifadesini kullandı.

Selvi şöyle devam etti:

"Görüşmenin MGK’dan bir gün sonra, Yüksek Askeri Şura toplantısından ise 1 gün önce olması nedeniyle MGK ve YAŞ gündemine ilişkin yorumlar yapıldı. İşi erken seçime kadar götürenler de çıkmadı değil.

Görüşme önemliydi. Hem de çok çok önemliydi. Çünkü daha bir gün önce akşam saatlerine kadar MHP Genel Merkezi’nde görüşmeye ilişkin bir bilgi yoktu. Öğle saatlerine kadar randevu talep edilmemişti. Görüşme yapılacak diye bir gündem yoktu. Ne olduysa MGK toplantısından sonra oldu. İki lider görüşmek üzere randevulaştılar.

Görüşme aynı zamanda birçok ilkleri barındırıyordu. Ayrıca Devlet Bahçeli devlet geleneği gereği görüşmek için Cumhurbaşkanlığı’na giderdi. Dünkü görüşmeyi farklı kılan noktalardan biri buydu. Bu kez Bahçeli gelmedi, Erdoğan ona gitti. Hem de görüşme Bahçeli’nin evinde gerçekleşti. Devlet Bahçeli’nin evinde resmi programla ilan edilen ilk görüşme oldu. MHP Lideri daha önce hiçbir resmi görüşmesini evinde gerçekleştirmedi.

Cumhur ittifakının ilk dönemlerinde Erdoğan, MHP Genel Merkezi’ni ziyaret etmek istemiş, ancak AK Parti MYK’da ’Sizin bir şapkanız da Cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanı sıfatıyla bir parti genel merkezini ziyaret etmeniz uygun olmaz’denilmişti. Ancak bugün öğreniyoruz ki, ilerleyen süreçte Erdoğan, MHP Genel Merkezi’ni ziyaret etmek isteyince Bahçeli, ‘Siz cumhurbaşkanısınız, sizin gelmeniz olmaz. Biz geliriz’ karşılığını vermiş. Her defasında da kendisi ziyaret etmişti. Bu kural dün bozuldu. Bu kez Erdoğan, Bahçeli’yi ziyarete gitti. Hem de evinde. Evde ziyaretin ilginç bir hikayesi var. CNN Türk’te Ünal Kaya da anlattı. Bahçeli, sosyal medyada kalpaklı fotoğrafını paylaşınca bir görüşmede Erdoğan, ‘Eviniz çok güzelmiş, merak ettim’ demiş. Bahçeli de, ‘Bir kahve içeriz’ diye karşılık vermiş. Görüşme için Külliye’den aranınca Bahçeli, ’Evimde ağırlayayım’ demiş.

ÖNEMLİ DEVLET MESELESİ

Erdoğan-Bahçeli görüşmesi şimdiye kadarki en kısa görüşme oldu. Yarım saat süren görüşmeden sonra Cumhurbaşkanlığı’ndan yapılan açıklamada görüşmede güncel siyasette ve dış politikadaki gelişmelerin ele alındığı açıklandı.

İki lider en son 13 Haziran tarihinde görüştüler. Aradan bir 23 Haziran seçimleri geçti. O nedenle Erdoğan ile Bahçeli’nin görüşmesi bekleniyordu ama böylesine sürpriz bir şekilde değil.

Cumhur ittifakının liderleri olduğu için Erdoğan ile Bahçeli’nin masasında çok önemli gündem maddeleri var. Ama cumhur ittifakında bir sorun yok, o nedenle iki liderin bir ’ayar’ yapmasına ihtiyaç duyulmuyor. Ankarakulislerini hareketlendiren Kasım ayında erken seçim ya da kabine değişikliğine gelince, AK Parti ve MHP cephesi ortak bir dil kullandı. ‘İki liderin gündeminde erken seçim yok’ dediler. Ama kabine değişikliğine ilişkin bir bilgi edinemedim.

Bir başlık da Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’yle ilgiliydi. AK Parti cephesi sistemle ilgili çalışmalarını tamamladı. Ama henüz iki parti bir araya gelmedi. Anayasa değişikliğini gerektirmeyecek birtakım düzenlemelerden söz ediliyor. Bir ara Bahçeli’nin partili cumhurbaşkanının tutmadığı yönünde değerlendirmeler yaptığı söyleniyordu. MHP Lideri’nin kamuoyu önünde bu yönde bir değerlendirmesi olmadı. Ayrıca partili cumhurbaşkanlığı, Erdoğan’ın kırmızı çizgisi. Erdoğan, parti ile bağını sürdürmekte kararlı. Bu konuyu olmazsa olmaz görüyor. İki liderin sistem konusunu görüşmek üzere apar topar bir araya geldiklerini sanmıyorum. Bana yansıyan değerlendirmeler iki liderin önemli bir ’devlet meselesi’ni ele aldıkları yönünde.

RANDEVU MGK’DAN SONRA

Gözler Erdoğan-Bahçeli görüşmesi öncesindeki MGK toplantısına çevrildi. MGK’dan sonra yayınlanan bildiride bir ifade vardı. ’Barış koridoru’ vurgusundan söz ediyorum. Bizim için bir cümlelik açıklama, Amerikalıları rahatsız etmiş. ’Türkiye tek taraflı olarak Fırat’ın doğusuna müdahale mi edecek?’ diye telaşlanmışlar. Son yılın en önemli MGK’larından biri icra edildi demekle yetinmek istiyorum. MGK’nın 6 saat sürmesi dahi Amerikalılar tarafından not edilmiş. Üstüne üstlük bir de sürpriz Erdoğan-Bahçeli görüşmesi gelince Amerikalıların eteklerinin tutuştuğunu tahmin ediyorum. Peki iki lider barış koridorunu ele almışlar mıdır? Yarım saat süren görüşmenin tek bir gündem maddesi olduğu söyleniyor ama ne olduğu söylenmiyor. Ama bir de görüşmeden sonraki gündem vardı. Yüksek Askeri Şura’dan söz ediyorum. Bugün YAŞ toplantısı yapılacak. Eskisi gibi 3-4 gün süren YAŞ toplantıları olmuyor artık. Yarın 15.00’te toplantı sona erecek, ardından alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın onayına sunulacak. YAŞ’la ilgili bir söylenti vardı. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın küplere bindiğini söylemekle yetineceğim. Akar, birlik ve beraberlik görüntüsü vermek için komutanlarla birlikte olduğu bir fotoğraf karesini servis ettirdi. Ama Erdoğan’ın şura öncesi Bahçeli’yi ziyareti bugünkü toplantının önemini arttırdı.

Erdoğan-Bahçeli görüşmesine ilişkin iki noktanın altı çiziliyor."

1- Barış koridoru.

2- YAŞ’tan çıkacak kararlar.

Görüşmeye ilişkin siyasi sonuçlardan ziyade ’devlet meselelerine’ dair önemli adımlar bekliyorum."