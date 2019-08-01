‘Çocuk İzmirim’ kartları dağıtılmaya başlandı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, 0-5 yaş arası çocuğu bulanan dokuz aileyi makamında ağırlayarak, ilk kartları bizzat dağıttı ve 1 Ağustos 2019’dan itibaren hayata geçecek yeni uygulamayı başlattı.

Çocuk İzmirim kartından ağustos ayı kapsamında 3 bin 118 aile faydalanacak.

Büyükşehir Belediyesi'nin Temmuz ayı olağan meclis toplantısında aldığı kararla hayata geçirilen Çocuk İzmirim kartlarının dağıtımına da başlandı. Çocukların sosyal hayatın içinde yer almalarını sağlamak amacıyla hayata geçirilen uygulamayla, çocuğu ile birlikte yolculuk yapan anne veya baba bu kart sayesinde seyahat ücreti ödemeyecek. Her ay maddi destek alan ve 0-5 yaş arası çocuğu bulunan ailelerin sayısı ESHOT Genel Müdürlüğü'ne bildirilecek ve Çocuk İzmirim kartı alacak isimler belirlenecek.