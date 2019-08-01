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12:48 01 Ağustos 2019
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    İmam Hatip öğrencileri

    Yeni eğitim öğretim döneminde Anadolu imam hatip liselerinde Çince de öğretilecek

    © REUTERS / Murad Sezer
    Türkiye
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    Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan Anadolu imam hatip liselerinde ilk olarak 2015'te Arapça ve İngilizce eğitimlerini başlatan, sonraki yıllarda Almanca, İspanyolca ve Rusça dil eğitimlerini uygulamaya koyan Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2019-2020 eğitim öğretim yılında ise ilk kez Çince'yi eğitim programına dahil etti.

    Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü'nce Anadolu imam hatip liselerinde ileri düzeyde yabancı dil becerisine sahip başarılı öğrenciler yetiştirmek amacıyla yürütülen çalışmalar devam ediyor.

    İmam hatip
    © AA / Arşiv
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    Yabancı dil hazırlık sınıfı bulunan Anadolu imam hatip liselerinde ilk olarak 2015'te Arapça ve İngilizce eğitimlerini başlatan, sonraki yıllarda Almanca, İspanyolca ve Rusça dil eğitimlerini uygulamaya koyan Bakanlık, 2019-2020 eğitim öğretim yılında ise ilk kez Çince'yi eğitim programına dahil etti.

    Bu kapsamda İstanbul Küçükçekmece'deki Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesi bünyesinde Çince hazırlık sınıfı açıldı.

    KONTENJANLARI DOLDU

    Bu yıl 30 öğrenci kabul edilen Çince hazırlık sınıfını Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki birinci yerleştirmede 196 öğrenci tercih etti. Kontenjanı tamamen dolan Çince bölümü, yüzde 8'lik dilime giren öğrencilerin tercihi oldu.

    Hazırlık sınıfında İngilizce eğitimi veren Anadolu imam hatip liseleri ise yüzde 3'lük dilimden öğrenci aldı.

    HAFTADA 24 SAAT ÇİNCE ÖĞRENECEKLER

    Şehit Mehmet Güder Anadolu İmam Hatip Lisesindeki Çince hazırlık sınıfında haftada 24 saat Çince eğitimi alacak öğrencilerin okuldan mezun olurken Çin diliyle üniversite okuyabilecek seviyeye ulaşmaları hedefleniyor.

    © Fotoğraf : MEB
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    Öğrenciler, hazırlık sınıfının sonunda B2 seviyesinde, 800-900 arasında

    kelimeyi akıcı bir şekilde konuşabilecek şekilde Çince öğrenmiş olacak.

    Lise bitiminde ise öğrencilerin Çin'in "Hanban" kurumu tarafından dil bilgisi seviyesini ölçmek amacıyla düzenlenen HSK sınavında 4. seviye sınavını geçebilir duruma geleceği öngörülüyor. C1 olarak adlandırılan bu seviyeye ulaşan öğrencilere Hanban, İpekyolu ve Çin hükümetince verilen bursların kapısı açılıyor.

    ÇİN'DEN ÜNİVERSİTELER ZİYARETE GELECEK

    © AA / Miray Demiryolu
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    Okulda dil eğitiminin yanı sıra kültür günleri, Çince yarışmaları, Çin üniversitelerinden heyetlerin okula düzenleyecekleri ziyaretler ile Türkiye'de faaliyet gösteren Çinli firmaların temsilcilerinin katılımıyla yapılacak kariyer günleri de olacak.

    Öğrenciler oluşturulacak Çin Kültür Bölümü ile Çin kaligrafisi, Çin çayları, Go oyunu, Çin mürekkep sanatı, Çin müziği gibi kültürel etkinliklere sürekli ulaşma imkanını yakalayacak.

    Etiketler:
    İngilizce, Arapça, Öğrenci, Okul, Çince, Eğitim, imam hatip
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