Ayakkabı kutusunda 3 günlük bebek cesedi bulundu

Gaziantep'te sabah saatlerinde vatandaşlar, Maaşkuyu caddesindeki kaldırıma bırakılan ayakkabı kutusunu fark etti.
Sağlık görevlileri, 3 günlük olduğu tahmin edilen bebeğin cesedini, ayakkabı kutusundan alıp, ceset torbasına koyarak Adli Tıp Kurumu'na götürdü.
Çevredeki güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen ve görgü tanıklarının ifadesine başvuran polis, ayakkabı kutusunu kaldırıma 35 yaşlarında bir erkeğin bıraktığını belirledi. Cinayet Bürosu ekipleri eşkali belirlenen şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.
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