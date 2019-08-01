İBB'den 'tarihi mezarların kaldırılıp yeni gömülere hazırlandığı' iddialarına inceleme

'KIRILARAK KALDIRILDIĞI GÖZLENMEKTEDİR'
Açıklamada şöyle denildi:
"Son günlerde İstanbul Eyüp İlçesinde bulunan tarihi mezarlıkta meydana geldiği görülen tarihi mezar tahribatı kamuoyu tarafından takip edilmektedir. Söz konusu mezarlık Eyüp ilçesi 41 ada 1 parselde bulunmakta olup, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 15.01.1977 tarih ve 9591 sayılı kararı ile tescillenmiştir. Bu alanda meydana gelen vakıa, kamuoyunda sehven Derviş Sırrı mezarı olarak bilinen mezarın yakın zaman önce sağlam bir şekilde ayakta iken kısa süre içinde kırılarak kaldırıldığı, mezar yerinin yeni gömü için hazırlandığı, tarihi mezar taşının kırılmış parçalarının ise mezarlık içinde başka bir yere atıldığı şeklinde gözlenmektedir.
TARİHİ MEZARLARIN KORUNMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR
İstanbul tarihi ve kültürü ile korunması gereken bir açık müze ise, bu müzenin en önemli eserlerinin başında tarihi mezarlıklar gelmektedir. Bu hassasiyetle, koruma altında bulunan tarihi mezarlıklarda bulunan tarihi mezarların son günlerde gündem olmuş örnekleri dışında da Eyüp, Aşiyan, Kozlu, Seyyid Nizam, Edirnekapı, Zincirlikuyu mezarlıklarında meydana gelen bazı uygulamalar ve tahripkâr sonuçları üzerine Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır."
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