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14:16 01 Ağustos 2019
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    İBB'den 'tarihi mezarların kaldırılıp yeni gömülere hazırlandığı' iddialarına inceleme

    © DHA /
    Türkiye
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    İstanbul'da Eyüpsultan Mezarlığı'nda bulunan tarihi, eski, sahipsiz mezarların kırılarak kaldırıldığı, yerlerinin yeni gömü için hazırlandığı iddiaları İBB'yi harekete geçirdi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun talimatıyla konuyla ilgili inceleme başlatıldı.

    © DHA /
    Çorlu’daki Musevi mezarlığının demir kapısı çalındı
    Eyüpsultan ilçesinde Pierre Loti tepesinde bulunan ve içinde çok sayıda tarihi mezarın bulunduğu Eyüpsultan Mezarlığı'nda eski ve sahipsiz kalmış mezarların yok edilip yerlerine yenilerinin yapıldığına yönelik sosyal medyada çok sayıda iddia yer aldı. HDP İstanbul Milletvekili Ali Kenanoğlu da TBMM'de soru önergesi vererek durumun araştırılmasını istedi.

    'KIRILARAK KALDIRILDIĞI GÖZLENMEKTEDİR'

    Çekmeköy
    © Fotoğraf : Twitter
    İstanbul'da bir askeri alan daha imara açılıyor: 'Tepeden bakılınca sadece mezarlıklar yeşil görülecek'
    Konuyla ilgili İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu tarafından inceleme talimatı verildi ve İBB Teftiş Kurulu Başkanlığı görevlendirilerek iddialar incelemeye alındı. İncelemeler devam ederken konuyla ilgili görüşüne başvurulan İBB Basın Koordinatörlüğü üzerinden açıklama yapıldı.

    Açıklamada şöyle denildi:

    "Son günlerde İstanbul Eyüp İlçesinde bulunan tarihi mezarlıkta meydana geldiği görülen tarihi mezar tahribatı kamuoyu tarafından takip edilmektedir. Söz konusu mezarlık Eyüp ilçesi 41 ada 1 parselde bulunmakta olup, Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulunun 15.01.1977 tarih ve 9591 sayılı kararı ile tescillenmiştir. Bu alanda meydana gelen vakıa, kamuoyunda sehven Derviş Sırrı mezarı olarak bilinen mezarın yakın zaman önce sağlam bir şekilde ayakta iken kısa süre içinde kırılarak kaldırıldığı, mezar yerinin yeni gömü için hazırlandığı, tarihi mezar taşının kırılmış parçalarının ise mezarlık içinde başka bir yere atıldığı şeklinde gözlenmektedir.

    TARİHİ MEZARLARIN KORUNMASI BÜYÜK ÖNEM TAŞIMAKTADIR

    Mezarlıkta kenevir yetiştirdi
    © Fotoğraf : DHA
    Mezarlıkta kenevir yetiştirdi
    İstanbul tarihi mezarlıkları her şeyden önce İstanbul'un hafızası niteliğindedir. İstanbul tarihinin en büyük kanıtları olan, bu şehrin tarihine ve kimliğine yön vermiş şahısların tarihi kanıtları olmalarının yanı sıra, kültürel ve sanatsal anlamda da büyük değer taşıyan tarihi mezarların korunması İstanbul Büyükşehir Belediyesi açısından büyük önem taşımaktadır.

    İstanbul tarihi ve kültürü ile korunması gereken bir açık müze ise, bu müzenin en önemli eserlerinin başında tarihi mezarlıklar gelmektedir. Bu hassasiyetle, koruma altında bulunan tarihi mezarlıklarda bulunan tarihi mezarların son günlerde gündem olmuş örnekleri dışında da Eyüp, Aşiyan, Kozlu, Seyyid Nizam, Edirnekapı, Zincirlikuyu mezarlıklarında meydana gelen bazı uygulamalar ve tahripkâr sonuçları üzerine Belediye Başkanımız Sayın Ekrem İmamoğlu'nun talimatı ile Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından inceleme başlatılmıştır."

    Etiketler:
    Pierre Loti, Ekrem İmamoğlu, İBB, İstanbul, Mezarlık, Eyüpsultan Mezarlığı
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