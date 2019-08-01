RTÜK'ün internet yayını düzenlemesini değerlendiren Netflix Sözcüsü: Yakından takip ediyoruz

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun yeni internet yayını düzenlemesi ile ilgili konuşan Netflix Sözcüsü, düzenlemeyi yakından takip ettiklerini dile getirdi.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) yeni internet yayını düzenlemesi Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Yeni düzenlemeyle Netflix, BluTV ve Puhutv gibi internet televizyonları ‘denetim altına’ alındı. Yönetmelikle, internet üzerinden yayın yapan yurtiçi ve yurtdışı televizyonların yanı sıra internetten yayın yapan haber paylaşım sitelerinin, Türkiye’de şirket kurmaları ile vergi vermeleri de zorunlu kılındı.

‘TÜRKİYE BİZİM İÇİN ÇOK ÖNEMLİ BİR PAZAR’

Medyakoridor'dan Canan Kaya'nın haberine göre, RTÜK ve BTK’nın yeni düzenlemesiyle ilgili Netflix Sözcüsü, şu açıklamalarda bulundu:

“İnternet yayınlarına yönelik getirilen düzenlemeyi yakından takip ediyoruz. Türkiye bizim için çok önemli bir pazar. Bu nedenle Türk yetenekleriyle birlikte film ve dizi sektörüne yatırım yapmaya, üyelerimizin bu içeriklere keyifle ulaşmalarını sağlamaya devam etmek istiyoruz."