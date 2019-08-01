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15:50 01 Ağustos 2019
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    Hasta gibi gittiği polikliniği kapatan Rektör Aldemir, aynı şekilde acil servis ve spor salonlarını da denetlemiş

    © İHA /
    Türkiye
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    Aydın'da hasta gibi gittiği diş polikliniğini geçici olarak kapatan Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir'in acil servis ve spor salonlarında da aynı şekilde denetleme yaptığı ortaya çıktı.

    © Fotoğraf: Twitter
    Rektör hasta kılığına girerek denetime çıktı: Personel 'Doktor yok, başka yere gidin' diye tersleyince hastaneyi kapattı
    Kuşadası International Dent Care diş polikliniği personeli ve hastane hakkında şikayet alan Adnan Menderes Üniversitesi (ADÜ) Rektörü Prof. Dr. Osman Selçuk Aldemir, hastaların mağdur edilip edilmediğini ve verilen hizmetin kalitesini denetlemek için sivil aracıyla hastaneye gitmişti ve kendisini sigarayla karşılayan personelin "Muayene olamazsınız, doktor yok, başka hastaneye gidin" demesi üzerine polikliniği geçici olarak kapatmıştı. 

    Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan Rektör, "Gördüğüm manzara karşısında rahatsız oldum. Kurumumuzun ve devletimizin zarara uğratılmaması amacıyla geçici bir süreyle hizmetleri dondurma kararı aldık. Bu polikliniğin kapatılacağı anlamına gelmiyor. Bu sabah sorumlu arkadaşlarımızla birlikte toplantı yaptık. Burayı tekrardan revize edeceğiz. Yeni hekim ve yeni personel ataması yapılacak” demişti. 

    Aldemir'in aynı şekilde acil servis ve spor salonunu da denetlediği ortaya çıktı. 

    'BENİ TANIYANLAR BİLİR'

    Denetlemeyi yalnızca diş polikliniğinde yapmadığını, başka yerlerde de sık sık denetimler gerçekleştirdiğini ifade eden Aldemir ayrıca şunları söyledi:

    "Beni tanıyanlar bilir, gece 2-2.30’larda üniversitenin farklı birimlerine ziyaretler gerçekleştiriyorum. Bir gece spor salonumuzun kapısının açık olduğunu gördüm. İçeride kimsenin olmadığını ve ışıkların yanmakta olduğunu görünce basketbol oynamaya başladım. Personel beni görünce çok yadırgadı. Tansiyonum düştüğü şikayetiyle acile gidip muayene oluyorum. Bu şekilde bir otokontrol sistemi geliştirmeye çalışıyorum. Amacımız personellerimizi sıkboğaz etmek ya da herhangi bir rahatsızlık vermek değil; aksine oto kontrol sistemi geliştirerek Üniversitemizde yeni bir akordu sağlayabilmek. Derdimiz bu, hizmet etmek yani."

    'ŞİKAYETLERİ BEKLEYEREK YERİMDE OTURMUYORUM'

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    Rektörün kapatma kararı aldığı poliklinik yeniden açılacak: Daha efektif hale getireceğiz
    ADÜ rektörü olarak sadece kurumu yönetmek değil aynı zamanda halkın gereksinimlerine de cevap verebilmeyi önemsediğini kaydeden Prof. Dr. Aldemir, sözlerini şöyle tamamladı: 

    "Yöneticilik sadece kurumu yöneltme anlamına gelmiyor. Bizler aynı zamanda halkımızın gereksinimlerine de cevap vermek zorundayız. Aniden gelişen problemler oluyor. Örneğin, geçtiğimiz günlerde 15 aylık bir yanık bebek vakası geldi. Aniden konuyla ilgilenerek, talebe yerinde müdahale ettik. Ben bazen tebdili kıyafetle kurumumuzun her yerini yerinde görmek istiyorum. Dedikoduyla ya da şikayetleri bekleyerek yerimde oturmuyorum. Yerinde görüp, eksikleri tespit ederek, sorunlara anında müdahale etmeye çalışıyorum. Bu şekilde gerekli tedbirleri önceden almış oluyoruz. Türkiye Cumhuriyeti büyük bir devlettir. Hiç kimse tereddüt etmesin, biz Kuşadası’ndaki hastaneyi tekrar açacağız. Hem çık ısa bir sürede açacağım hem de daha efektif bir şekilde açacağız."

    Etiketler:
    denetleme, Osman Selçuk Aldemir, Adnan Menderes Üniversitesi, Hastane, Aydın
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