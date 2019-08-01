Bakanlıktan Wikipedia açıklaması: Yasağın kalkması için içerikleri silin

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye’de 2 yılı aşkın süredir erişim yasağı olan Wikipedia'nın açılması için, 'Türkiye'yi terör örgütleriyle iş birliği içinde gösteren' içeriklerin silinmesi gerektiğini açıkladı.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan'ın soru önergesine yanıt veren Bakanlık, Wikipedia'ya uygulanan erişim yasağıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Birgün'den Anıl Karaca'nın haberine göre, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı, 2 yıldır Türkiye’den erişilemeyen Wikipedia’da yer alan bazı içeriklerin 'Türkiye’yi terör örgütleriyle iş birliği içerisinde göstermeye çalıştığını' belirtti ve engelin kalkması için Wikipedia’nın içerikleri silmesi gerektiğini kaydetti.

Bakanlığın açıklaması şöyle:

"Bilgi Teknolojileri İletişim Kurumu Başkanlığı (BTK) tarafından Wikipedia’da yer alan ve Türkiye’yi terör örgütleriyle iş birliği içerisinde göstermeye çalışan içeriklerle ilgili olarak; 5651 sayılı Kanunun 8/a maddesi kapsamında Wikipedia’ya içerikleri çıkarması için birçok defa uyarı maili gönderilmiş, içeriklerin çıkarılmadığının tespit edilmesi üzerine, idari tedbir uygulanmış ve Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’nin 29/04/2017 tarihli ve 2017/2956 Değişik İş Sayılı Kararı ile onaylanmıştır. Mahkeme kararına istinaden ilgili içeriğin kaldırılması için tekrar bildirimde bulunulmuş ancak müspet bir cevap alınamamıştır. Erişim engelinin kaldırılabilmesi için Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliğinin 29/04/2017 tarihli ve 2017/2956 D. İş Sayılı Kararında yer verilen URL adreslerindeki içeriklerin çıkarılması gerekmektedir."

'YASAKÇI ZİHNİYETİN VE ANLAMSIZ İNADIN EZBERİNDEKİ AYNI CÜMLELERLE YAZILMIŞ İFADELER'

Önergesine verilen yanıtı BirGün’e değerlendiren CHP’li Bakan, Wikipedia’nın açılması gerektiğini ve “toplumun kendisine açtığı özgürlük alanına da sızılarak baskıdan vazgeçilmesi gerektiğinin” altını çizdi.

İnternet yayınlarına getirilen RTÜK denetiminin, Wikipedia yanıtıyla aynı gün geldiğine de dikkat çeken Bakan’ın konuyla ilgili açıklamaları şöyle:

“Kültür ve sanata önem veren devletler sadece dönemlerinde itibar kazanmakla kalmıyor tarihin sayfalarında kadim bir medeniyet olarak kaydedilme şerefine de nail oluyorlar. Kültür sanat meselesini ülkemiz ve milletimiz bakımından en az terörle mücadele, en az dış politika, en az temel hizmet alanları kadar önemli bir beka meselesi olarak görüyorum. Yeni dönemde bu eksiğimizi giderecek ülkemizde kültürü, sanatı, şehirciliği, mimariyi hak ettiği seviyeye getireceğiz.” Bu sözleri geçen yıl Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan sarf etmişti.

Fakat bugün; Altın aramak için binlerce ağacı katledenlere karşı Kaz Dağları’nda su nöbeti, ağaç nöbet tutuyoruz… Tarım alanları ve insanların yaşam alanları için hayati risk taşıyacak yerlere yapılmak istenen balık çiftliklerine, taş ocaklarına, mermer ocaklarına izin verilmesin diye mücadele ediyoruz… Hasankeyif’e, Van Gölü’ne, koruma derecesi düşürülmek suretiyle yok edilmeye makum edilen antik kentlere sahip çıkmaya çalışıyoruz…

Öte yandan daha 2 ay önce ‘Yargıda Reform Stratejisi’ni açıklayan Erdoğan, “Bir internet sitesinin tamamına değil, belli sayfanın erişiminin engellenmesine yönelik çalışmalar yapacağız” demişti. Bunun üzerine Wikipedia ile ilgili olumlu bir gelişme beklerken, bugün çıkarılan yönetmelikle isteğe bağlı yayınlar yani Netflix, BluTV ve Puhutv gibi internet televizyonları da AKP’nin ‘denetimi altına’ alındı.

Üstelik yönetmeliğin yayınlandığı bugün, Mayıs ayında verdiğimiz Wikipedia önergesine de yanıt geldi. Yanıt, aynı yasakçı zihniyetin ve anlamsız inadın ezberindeki aynı cümlelerle yazılmış ifadelerden ibaretti.

Her alanda ‘sopasını’ vatandaşın ensesinde hissettiren AKP, şimdi vatandaşın iktidar baskısından kaçıp parasını vererek şahsen satın aldığı yerlere de el attı. Hem sanatı üretenler açısından hem de izleyiciler açısından özgürlük alanını daha da daraltan, hatta kesik kesik alınan nefesi de kesen bir karara daha imza atan AKP, vites arttırarak gidişatı daha da zora sokuyor.

NE OLMUŞTU?

Wikipedia'nın çevrimiçi tüm dilleri, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından, anayasanın 5651 sayılı kanunun verdiği yetkiye dayanarak 29 Nisan 2017 tarihinde aldığı idari tedbir kararı sonucu Türkiye’den engellenmişti.

Engel kararına, "Türkiye’yi terör örgütleriyle aynı zeminde gösteren ifadelerin bulunması" gerekçe olarak gösterilmişti.

5 Mayıs’ta Wikipedia'nın bağlı bulunduğu Wikimedia Vakfı, idari tedbir kararı alan Ankara 1. Sulh Ceza Hakimliği’ne başvurarak kararın kaldırılmasını istemiş, fakat itiraz reddedilmişti.

AİHM'E TAŞINDI

Wikimedia, itirazın reddedilmesinin ardından Türkiye’de Wikipedia engelinin kaldırılması için tüm seçenekleri denediklerini; ancak sonuç alamadıklarını söyleyerek AİHM’ye başvurdu.

Wikimediafoundation.org’da yayımlanan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

“Wikipedia’nın yasaklanmasına ilişkin kararda yalnızca iki makaleye atıf yapılıyor ve ikisi de yasağa rağmen geliştirilmeye açık olmaya devam ediyor, dünyanın dört bir yanından siteye giren gönüllüler de bu makalelerde değişiklikler yapmayı sürdürüyor. Hâlâ söz konusu endişelerin – eğer varlarsa- neler oldukları netleşmiş değil. Türk yetkililerle yaptığımız pek çok iyi niyetli görüşmeye rağmen, yasak devam ediyor. Bunlara Ulaştırma, Denizcilik ve İletişim Bakanı’na yazılan açık mektup da dahil.”