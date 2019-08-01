Bahçeli'nin 'Geri dönün' çağrısına Akşener'den yanıt: Sayın Erdoğan, yine ne dedin bu arkadaşa?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt verdi. Akşener Bahçeli'ye verdiği yanıtta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı etiketleyerek, "Sn.@RTErdogan, yine ne dedin bu arkadaşa?" dedi.

​Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz günlerde MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etmişti.

ERKEN SEÇİM YANITI

İYİ Pati TBMM Grup Başkan Vekili ve Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan da Bahçeli'ye yanıt verdi.

Türkkan Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Herkes soruyor ‘neler oluyor’ diye. Kasım’da seçime hazırlanın..!" ifadelerini kullandı.

İYİ PARTİ'NİN SOSYAL MEDYADAN TEPKİSİ

İYİ Parti'nin resmi Twitter hesabında ise Bahçeli'nin söz konusu açıklamasına dair dikkat çeken bir paylaşım yapıldı.

İYİ Parti'nin Genel Sekreteri Cihan Paçacı tarafından yayınlanan yazılı basın açıklamasında ise şu ifadeler kullanıldı:​

'DİLİNİN DÜZELMİŞ OLMASI SEVİNDİRİCİ'

- Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı’nın bu yaklaşımı her şeyden önce ciddiyetten uzaktır… Bir partinin genel başkanının, kurumsal bir başka partiye, kurultayından iki gün önce böylesine art niyetli bir hamlede bulunması, çaresizlik göstergesidir, ayıptır. Bugüne kadar mensuplarına “İllet-Zillet”, adına da “İP” diyen Sayın Bahçeli’nin, her zamanki gibi tavır değiştirerek, bu kez “İYİ Partili kardeşlerim” diyerek hitap etmesi, kafa karışıklığının da bir göstergesidir. Dilinin düzelmiş olması ise Türk demokrasisi açısından sevindirici bir durumdur.

- İYİ Parti, hiçbir siyasi partide görülmeyen ölçüde demokratik bir yöntem ve bilinçle, 3 Ağustos Cumartesi günü Kurultay’ını yapacaktır.. Ve kendi partisinde, delegesinin iradesini hiçe sayan, delegesine güvenmeyip, kurultaydan imtina edenlerin, bir başka partinin kurultayını hedef alması hayra alamet değildir.

- Türk siyaseti ve muhatabı olan Türk Milleti, ciddiyeti ve dikkati hak etmektedir. Bu tavır, 50 yıllık bir partinin genel başkanına yakışmaz. İYİ Parti olarak, milletimizin bu hak ve beklentisine duyduğumuz saygı gereği; Sayın Bahçeli’yi ciddiyete, Sicili temiz olmak kaydıyla, Türkiye için İYİ bir şeyler yapmak isteyenleri de partimize davet ederiz.

BAHÇELİ NE DEMİŞTİ?

İYİ Parti'nin kurultay kararı almasının ardından bir açıklamada bulunan Bahçeli, "3-4 Ağustos 2019 tarihinde İYİ Parti’nin 4.Olağanüstü Kurultayı yapılacaktır. Çağrım şudur: Fiziken orada,fikren aramızda bulunan dava arkadaşlarımın müştereken karar alıp Milliyetçi Hareket Partisi’ne dönüşün tarihi sorumluluğunu yerine getirmeleri halisane ve samimi beklentimdir" dedi.