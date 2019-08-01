Ekrem İmamoğlu'ndan Kaz Dağları ve Salda Gölü paylaşımı

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklama ile Kaz Dağları ve Salda Gölü'nde yapılması planlanan çalışmalara tepki gösterdi.

Ekrem İmamoğlu'nun açıklaması şöyle oldu:

''Bu ülkenin doğal değerlerini ve yaşam alanlarını canımız gibi korumalıyız. Kaz Dağları'nın yok olması ciğerlerimize çektiğimiz havanın kesilmesidir. Salda Gölü gibi büyüleyici bir güzelliğe de değil zarar vermek, gözümüz gibi bakmalıyız. #KazdağlarıHepimizin #SaldayaDokunma''.

Bu ülkenin doğal değerlerini ve yaşam alanlarını canımız gibi korumalıyız. Kaz Dağları'nın yok olması ciğerlerimize çektiğimiz havanın kesilmesidir. Salda Gölü gibi büyüleyici bir güzelliğe de değil zarar vermek, gözümüz gibi bakmalıyız.#KazdağlarıHepimizin #SaldayaDokunma pic.twitter.com/zwYp1Z2rxs — Ekrem İmamoğlu (@ekrem_imamoglu) August 1, 2019

​Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Burdur'un Yeşilova ilçesindeki Salda Gölü çevresine yapılacak Millet Bahçesi'ne ilişkin, "Salda Millet Bahçesi projemizle bölgedeki çevre kirliliğini önleyecek, bu doğal mirası koruyarak, gelecek nesillere taşıyacağız." ifadesini kullanmıştı.