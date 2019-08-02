Kayıt
08:39 02 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama

    Şeker: Erdoğan, Bahçeli'ye bir ev hediyesi götürmüş

    © Fotoğraf : Cumhurbaşkanlığı
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 12

    Yeni Şafak yazarı Mehmet Şeker, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir ev hediyesi götürdüğünü söyledi. Şeker, 'son derece güvenilir kaynaklara dayandırdığı' yazısında söz konusu hediyeye dair bir bilgi vermedi.

    Mehmet Şeker, Yeni Şafak'ta "Liderlerden vatandaşlara tavsiyeler" başlığıyla yayımlanan yazısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi evinde ziyaret etti. Sivil plakalı araçla gitti. Görüşme yarım saat kadar sürdü. Ne konuştuklarını kimse bilmiyor. Bazı gazetecilerin ‘kulis bilgileri’ diyerek tahminlerini yazdığını gördük" ifadesini kullandı.

    Şeker şöyle devam etti:

    Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi evinde ziyaret etti.
    © AA / Cumhurbaşkanlığı/Cem Öksüz
    Erdoğan, Bahçeli'yi evinde ziyaret etti
    "İşin aslı öyle değil… Gerçekler sadece burada.

    Ne Se dört yüz, ne Fe otuz beş, ne Yüksek Askerî Şûra, ne Doğu Akdeniz, ne Fetö, ne Suriyelilerin durumu, ne de sınır ötesi operasyonlar…

    Son derece güvenilir kaynaklardan aldığımız bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’nin Çayyolu’ndaki evini merak etmiş. Bir ev hediyesi götürmüş. (Kaynaklarımız, hediyenin ne olduğunu söylemedi.) Ve şu sıralarda vatandaşların en çok ilgilendiği konular üzerine konuşmuşlar.

    Kurban’da ne keseceksiniz? Ortak dana hissesine girelim mi? İçtiğimiz şu kahvenin yapımı sırasında cezveyi karıştırırken, kaşık saat yönünde mi çevriliyor, yoksa aksi yönde mi? gibi konular geçildikten sonra esas mevzu açılmış.

    Malûm, vatandaşlar çoğunlukla yaz boyunca tatile çıkıyor. Bazıları tatili bayram sonuna bırakıp birleştiriyor. Tecrübeli olanlar az değil ama acemilik çekenler var. Onlara ne gibi tavsiyelerde bulunalım diye konuştuklarını haber aldık.

    İşte o tavsiye kararları...

    'ÖNCEDEN KONAKLAYACAK YERİ AYARLAYIN'

    Ailecek yapılan geziler çoğunlukla hem çok keyifli, hem de yorucu olur. Unutulmaz hatıralarla dönersiniz. Tek şart, gezinin huzurlu geçmesi için sabırlı olunacak.

    Birbirinize karşı ve başkalarına karşı anlayışlı davranmalısınız.

    Aksi hâlde yol fazla yorar. Keyif almayı unutursunuz.

    Turist, tatil, turizm
    © Fotoğraf : DHA
    Avrupalıların yüzde 28.3'ü 1 haftalık tatili karşılayamıyor
    Gittiğiniz yere geç vakit varacaksanız, önceden konaklayacak yeri ayarlayın.

    Yorgunken otel aramak zahmetli ve sıkıcı olur.

    'YOLA ÇIKMADAN ÖNCE BİLETİNİZİ AYARLAYIN'

    Yola çıkmadan önce biletinizi ayarlayın, kendi aracınızla çıkacaksanız, mutlaka bakım yaptırın. Yağını tuzunu, kayışını kontrol ettirin. Lastik havalarına sık sık bakın.

    Yakıt durumunu devamlı kontrol altında tutun.

    Yarım depodan az kaldığında doldurun.

    'BİR ŞEHRE YAKLAŞIRKEN YORGUN OLMAMAK İYİDİR'

    Bir şehre yaklaşırken, yorgun olmamak iyidir. Yorgun girilen şehirler insana güzel gelmez.

    O yüzden biraz öncesinde mola verip dinlenmek, çay kahve içmek lazım.

    Yol gitmek maksadıyla değil, gezmek maksadıyla yola çıkıldığından, güzellikleri mümkün olduğunca fazla yaşamak gerekir.

    Zaten yola doyacaksınız. Bol viraj, ağaçlar, ormanlar, çeşme başları… Oralar daha serin olacak.

    Vaktiyle buradalar 35 derece ile kavrulurken, dağlarda 5 dereceyi görmüştük.

    © REUTERS /
    Tatile gittiği sahile göçmen cesetlerinin vurmasından şikâyetçi olan kadın otelini değiştirmek istedi
    Yola çıkarken, her yolcu için ayrı birer çanta hazırlamak ve poşetlere itibar etmemek iyi olur.

    Bir sürü poşet kullanılınca karışıklık çıkıyor.

    Sonra gerekli bir şeyi, çöp diye atıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki şeker ölçüm cihazı kayıp. Diyorsunuz yanlışlıkla çöpe gitmiş olmalı.

    Sizin şekeriniz ve ölçüm cihazınız yok diye düşünmeyin, başka birçok gerekli eşyanız olacak.

    'KREDİ KARTIYLA PEŞİN ÖDEMEDE BULUNMAYIN'

    İnternetten bir otele baktığınızda yer ayırtmak gerekirse, kredi kartıyla peşin ödemede bulunmayın.

    Sitedeki fotoğraflarda çok şık görünen bir yer, karşınıza döküntü olarak çıkabilir. On yıl önceki hali olabilir.

    Odaları görmeden, temizliğinden emin olmadan kaydınızı yaptırmayın.

    Önce odalara bir bakalım deyin.

    Kirli çarşaf varsa, çıkın gidin başka otele.

    Başka otel yoksa kusurlu olan şeylerin çarşaf, yastık vs. değiştirmelerini istemek hakkınızdır.

    Bütün otellerde, yüz yüzeyken, pazarlık yapmak mümkün.

    Arkada asılı duran fiyat listesi mühim değil. En az yüzde 20 civarında indirebilirsiniz.

    Ankara, otogar, otobüs terminali
    © AA /
    Kurban Bayramı tatili için 10 bin ek otobüs seferi
    Otellerin hepsinde kahvaltı fiyata dâhildir. Sormaya bile gerek yok. Onlar söyleyecektir. Söylemezlerse usulen sormak gerekir. Girişte internet şifresini almayı da unutmayın.

    'YANINIZDA FOTOĞRAF MAKİNESİ BULUNDURUN'

    Telefonla çekilen fotoğraflar zamanla kayboluyor. Yanınızda fotoğraf makinesi bulunursa, iyi olur. Bol bol çekim yapın.

    Gündüz çekilenleri, geceleri bilgisayara aktarın.

    Fotoğraf makinesi her sabah sıfırdan başlarsa, gün gün arşiviniz olur.

    Bir ilçe ve şehre girerken, tabelalarını çekmenizi tavsiye ederim. Böylece otomatik isimlendirmiş olursunuz. Sonradan burası neresiydi diye düşünmezsiniz.

    İlginç manzaralar, camiler, köy manzaraları, evler, tarlada çalışanlar, çocuklar, yaşlılar, hayvanlar, anıt ağaçlar, tarihî eserler gördüğünüzde kaçırmayın. Birçok açıdan görüntüleyin.

    Kendinizi de çekmeyi unutmayın.

    Yolunuz açık olsun, iyi gezmeler."

    Etiketler:
    tavsiye, tatil, Hediye, Ziyaret, Devlet Bahçeli, Recep Tayyip Erdoğan, Mehmet Şeker
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Çocukların yaşadığı travmayı atlatması için ‘Travmanın sağaltılmasında etkili bir yol olarak oyun’ adlı projeyi hayata geçiren Diyarbakır Barosu Çocuk Hakları Merkezi, önce projede yer alanlara yönelik bir eğitim gerçekleştirdi.
    Travmaya oyunla terapi
    Zarif: ABD, Orta Doğu politikasıyla Vietnam'dan bu yana en büyük yenilgiye uğradı
    İnfografik
    ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet