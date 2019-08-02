Şeker: Erdoğan, Bahçeli'ye bir ev hediyesi götürmüş

Yeni Şafak yazarı Mehmet Şeker, Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye bir ev hediyesi götürdüğünü söyledi. Şeker, 'son derece güvenilir kaynaklara dayandırdığı' yazısında söz konusu hediyeye dair bir bilgi vermedi.

Mehmet Şeker, Yeni Şafak'ta "Liderlerden vatandaşlara tavsiyeler" başlığıyla yayımlanan yazısında "Cumhurbaşkanı Erdoğan, MHP lideri Bahçeli’yi evinde ziyaret etti. Sivil plakalı araçla gitti. Görüşme yarım saat kadar sürdü. Ne konuştuklarını kimse bilmiyor. Bazı gazetecilerin ‘kulis bilgileri’ diyerek tahminlerini yazdığını gördük" ifadesini kullandı.

Şeker şöyle devam etti:

"İşin aslı öyle değil… Gerçekler sadece burada.

Ne Se dört yüz, ne Fe otuz beş, ne Yüksek Askerî Şûra, ne Doğu Akdeniz, ne Fetö, ne Suriyelilerin durumu, ne de sınır ötesi operasyonlar…

Son derece güvenilir kaynaklardan aldığımız bilgilere göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bahçeli’nin Çayyolu’ndaki evini merak etmiş. Bir ev hediyesi götürmüş. (Kaynaklarımız, hediyenin ne olduğunu söylemedi.) Ve şu sıralarda vatandaşların en çok ilgilendiği konular üzerine konuşmuşlar.

Kurban’da ne keseceksiniz? Ortak dana hissesine girelim mi? İçtiğimiz şu kahvenin yapımı sırasında cezveyi karıştırırken, kaşık saat yönünde mi çevriliyor, yoksa aksi yönde mi? gibi konular geçildikten sonra esas mevzu açılmış.

Malûm, vatandaşlar çoğunlukla yaz boyunca tatile çıkıyor. Bazıları tatili bayram sonuna bırakıp birleştiriyor. Tecrübeli olanlar az değil ama acemilik çekenler var. Onlara ne gibi tavsiyelerde bulunalım diye konuştuklarını haber aldık.

İşte o tavsiye kararları...

'ÖNCEDEN KONAKLAYACAK YERİ AYARLAYIN'

Ailecek yapılan geziler çoğunlukla hem çok keyifli, hem de yorucu olur. Unutulmaz hatıralarla dönersiniz. Tek şart, gezinin huzurlu geçmesi için sabırlı olunacak.

Birbirinize karşı ve başkalarına karşı anlayışlı davranmalısınız.

Aksi hâlde yol fazla yorar. Keyif almayı unutursunuz.

Gittiğiniz yere geç vakit varacaksanız, önceden konaklayacak yeri ayarlayın.

Yorgunken otel aramak zahmetli ve sıkıcı olur.

'YOLA ÇIKMADAN ÖNCE BİLETİNİZİ AYARLAYIN'

Yola çıkmadan önce biletinizi ayarlayın, kendi aracınızla çıkacaksanız, mutlaka bakım yaptırın. Yağını tuzunu, kayışını kontrol ettirin. Lastik havalarına sık sık bakın.

Yakıt durumunu devamlı kontrol altında tutun.

Yarım depodan az kaldığında doldurun.

'BİR ŞEHRE YAKLAŞIRKEN YORGUN OLMAMAK İYİDİR'

Bir şehre yaklaşırken, yorgun olmamak iyidir. Yorgun girilen şehirler insana güzel gelmez.

O yüzden biraz öncesinde mola verip dinlenmek, çay kahve içmek lazım.

Yol gitmek maksadıyla değil, gezmek maksadıyla yola çıkıldığından, güzellikleri mümkün olduğunca fazla yaşamak gerekir.

Zaten yola doyacaksınız. Bol viraj, ağaçlar, ormanlar, çeşme başları… Oralar daha serin olacak.

Vaktiyle buradalar 35 derece ile kavrulurken, dağlarda 5 dereceyi görmüştük.

Yola çıkarken, her yolcu için ayrı birer çanta hazırlamak ve poşetlere itibar etmemek iyi olur.

Bir sürü poşet kullanılınca karışıklık çıkıyor.

Sonra gerekli bir şeyi, çöp diye atıyorsunuz. Bir bakıyorsunuz ki şeker ölçüm cihazı kayıp. Diyorsunuz yanlışlıkla çöpe gitmiş olmalı.

Sizin şekeriniz ve ölçüm cihazınız yok diye düşünmeyin, başka birçok gerekli eşyanız olacak.

'KREDİ KARTIYLA PEŞİN ÖDEMEDE BULUNMAYIN'

İnternetten bir otele baktığınızda yer ayırtmak gerekirse, kredi kartıyla peşin ödemede bulunmayın.

Sitedeki fotoğraflarda çok şık görünen bir yer, karşınıza döküntü olarak çıkabilir. On yıl önceki hali olabilir.

Odaları görmeden, temizliğinden emin olmadan kaydınızı yaptırmayın.

Önce odalara bir bakalım deyin.

Kirli çarşaf varsa, çıkın gidin başka otele.

Başka otel yoksa kusurlu olan şeylerin çarşaf, yastık vs. değiştirmelerini istemek hakkınızdır.

Bütün otellerde, yüz yüzeyken, pazarlık yapmak mümkün.

Arkada asılı duran fiyat listesi mühim değil. En az yüzde 20 civarında indirebilirsiniz.

Otellerin hepsinde kahvaltı fiyata dâhildir. Sormaya bile gerek yok. Onlar söyleyecektir. Söylemezlerse usulen sormak gerekir. Girişte internet şifresini almayı da unutmayın.

'YANINIZDA FOTOĞRAF MAKİNESİ BULUNDURUN'

Telefonla çekilen fotoğraflar zamanla kayboluyor. Yanınızda fotoğraf makinesi bulunursa, iyi olur. Bol bol çekim yapın.

Gündüz çekilenleri, geceleri bilgisayara aktarın.

Fotoğraf makinesi her sabah sıfırdan başlarsa, gün gün arşiviniz olur.

Bir ilçe ve şehre girerken, tabelalarını çekmenizi tavsiye ederim. Böylece otomatik isimlendirmiş olursunuz. Sonradan burası neresiydi diye düşünmezsiniz.

İlginç manzaralar, camiler, köy manzaraları, evler, tarlada çalışanlar, çocuklar, yaşlılar, hayvanlar, anıt ağaçlar, tarihî eserler gördüğünüzde kaçırmayın. Birçok açıdan görüntüleyin.

Kendinizi de çekmeyi unutmayın.

Yolunuz açık olsun, iyi gezmeler."