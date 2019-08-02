İstanbul Havalimanı'nın çevresindeki RES’ler kaldırılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, İstanbul Havalimanı çevresindeki Rüzgar Enerjisi Santralleri’nin (RES) kaldırılması için çalışma başlatıldığını açıkladı.

CHP Tekirdağ Milletvekili İlhami Özcan Aygun, İstanbul Havalimanı yakınındaki rüzgar santralinin pilotların uçuş güvenliğini olumsuz yönde etkilediği iddialarını gündeme getirdi. Aygun, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan’ın yanıtlaması istemiyle TBMM’ye soru önergesi sundu.

Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre Aygun, “Şikâyetlerin artması nedeniyle santralin sökülerek başka bir bölgeye taşınacağı iddiaları doğru mudur?” sorusunu yöneltti.

Önergeyi yanıtlayan Bakan Turhan, özetle şu bilgileri paylaştı:

“İstanbul Havalimanı için havacılık çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada, RES’lerin uçuş emniyetini riske eden bir etkisinin tespit edilmediği hususunun bilinmesinde fayda görülmektedir. Diğer taraftan İstanbul Havalimanı’nın geleceğe yönelik fazlarıyla gelişim aşamaları dikkate alınarak RES’lerin bölgeden kaldırılması yönündeki çalışmaların devam ettiği bilinmektedir."