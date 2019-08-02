İstanbul Havalimanı'nın çevresindeki RES’ler kaldırılacak

Hürriyet'ten Eray Görgülü'nün haberine göre Aygun, “Şikâyetlerin artması nedeniyle santralin sökülerek başka bir bölgeye taşınacağı iddiaları doğru mudur?” sorusunu yöneltti.
Önergeyi yanıtlayan Bakan Turhan, özetle şu bilgileri paylaştı:
“İstanbul Havalimanı için havacılık çalışması yapılmıştır. Bu çalışmada, RES’lerin uçuş emniyetini riske eden bir etkisinin tespit edilmediği hususunun bilinmesinde fayda görülmektedir. Diğer taraftan İstanbul Havalimanı’nın geleceğe yönelik fazlarıyla gelişim aşamaları dikkate alınarak RES’lerin bölgeden kaldırılması yönündeki çalışmaların devam ettiği bilinmektedir."
Tüm yorumlar
Yeni yorumları göster (0)