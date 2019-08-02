Eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildiriyi imzaladığı gerekçesiyle ceza verilen akademisyenlerin hakkının ihlal edildiğine dair kararı değerlendirdi. Demirtaş, "AYM kararına karşı imza atan '1066 akademisyen' bu darbeci askerleri ve onların suçlarını savunmuş olmuyor mu?" dedi.

Bir süredir Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, 'Bu suça ortak olmayacağız' başlıklı bildiriyi imzaladığı gerekçesiyle ceza verilen akademisyenlerin hakkının ihlal edildiğine dair kararı değerlendirdi. Demirtaş, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) hak ihlali kararına tepki gösterenleri de eleştirdi.

Kişisel Twitter hesabında konuya dair paylaşımlarda bulunan Demirtaş, sözlerine "Merhabalar. Umarım iyisinizdir, biz her zamanki gibi gayet iyiyiz. AYM’nin barış akademisyenleri kararı hukuki açıdan tartışılıyorken, ben de siyasi bir hatırlatmayla katkı sunmuş olayım" diye başladı.

Demirtaş şöyle devam etti:

"Karara konu olan hendek/barikat operasyonları yapılırken bazı güvenlik birimlerinin aşırı güç kullandığını, sivilleri doğrudan hedef aldığını ben de defalarca söylemiştim. Elbette ki, biz de o suça hem ortak olmamak hem de durdurmak için çok çaba sarf etmiştik.

2- Karara konu olan hendek/barikat operasyonları yapılırken bazı güvenlik birimlerinin aşırı güç kullandığını, sivilleri doğrudan hedef aldığını ben de defalarca söylemiştim. Elbette ki, biz de o suça hem ortak olmamak hem de durdurmak için çok çaba sarf etmiştik. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) August 2, 2019

​O dönemde yaşananların arka planını ve iç yüzünü bilmeyenler, güvenlik güçlerinin haksız yere suçlandığını, bu şekilde 'terör propagandası' yapıldığını söylemeye devam ediyorlar.

3- O dönemde yaşananların arka planını ve iç yüzünü bilmeyenler, güvenlik güçlerinin haksız yere suçlandığını, bu şekilde “terör propagandası” yapıldığını söylemeye devam ediyorlar. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) August 2, 2019

​Bakın, bunu söyleyenlerin korumaya çalıştığı, cansiparane bir şekilde savunduğu o operasyonların emirlerini veren komutanlar kimlermiş ve neredelermiş.

4. Bakın, bunu söyleyenlerin korumaya çalıştığı, cansiparane bir şekilde savunduğu o operasyonların emirlerini veren komutanlar kimlermiş ve neredelermiş: pic.twitter.com/TXXVdWJHtM — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) August 2, 2019

​Ayrıca Devlet Bahçeli de durumu çok sonraları fark etmiş olacak ki, bu konuda şöyle bir demeç verme zorunluluğu hissetmişti.

5- Ayrıca Devlet Bahçeli de durumu çok sonraları fark etmiş olacak ki, bu konuda şöyle bir demeç verme zorunluluğu hissetmişti: pic.twitter.com/ZNjUHChRiv — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) August 2, 2019

​Bu darbeci askerlerin Meclis'i bombalama ve yüzlerce sivil yurttaşı katletme emirlerini 15 Temmuz’da verdiğine inanıyorsunuz da Sur’da, Cizre’de tek bir sivilin öldürülme emrini vermiş olabileceğine neden inanmıyorsunuz?

6- Bu darbeci askerlerin Meclis'i bombalama ve yüzlerce sivil yurttaşı katletme emirlerini 15 Temmuz’da verdiğine inanıyorsunuz da Sur’da, Cizre’de tek bir sivilin öldürülme emrini vermiş olabileceğine neden inanmıyorsunuz? — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) August 2, 2019

​Şimdi, AYM kararına karşı imza atan '1066 akademisyen' bu darbeci askerleri ve onların suçlarını savunmuş olmuyor mu? (1071 imza sayısı hedeflenirken ulaşılan 1066 sayısı da, Alparslan’ın Malazgirt’e gelip Kürtlerle ittifak yapmayı henüz aklından geçirmediği bir tarih olmuş.)

7- Şimdi, AYM kararına karşı imza atan “1066 akademisyen” bu darbeci askerleri ve onların suçlarını savunmuş olmuyor mu? (1071 imza sayısı hedeflenirken ulaşılan 1066 sayısı da, Alparslan’ın Malazgirt’e gelip Kürtlerle ittifak yapmayı henüz aklından geçirmediği bir tarih olmuş.) — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) August 2, 2019

​Kim bilir, bakarsınız ileride bir gün savcının biri de çıkıp (umarım olmaz) bu 1066 akademisyene, darbecilere destekten soruşturma açıverir. Ama her halükarda tarihin utanç sayfasına yazıldılar bile.

8- Kim bilir, bakarsınız ileride bir gün savcının biri de çıkıp (umarım olmaz) bu 1066 akademisyene, darbecilere destekten soruşturma açıverir. Ama her halükarda tarihin utanç sayfasına yazıldılar bile. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) August 2, 2019

​Hala ikna değillerse Taybet İnan, Cemile Kasırga, Sevê Demir, Pakize Nayır, Fatma Uyar, Aziz Yural ve katledilen onlarca sivil insanı kendilerine hatırlatıyorum.

9- Hala ikna değillerse Taybet İnan, Cemile Kasırga, Sevê Demir, Pakize Nayır, Fatma Uyar, Aziz Yural ve katledilen onlarca sivil insanı kendilerine hatırlatıyorum. — Selahattin Demirtaş (@hdpdemirtas) August 2, 2019

​Hepinize selam ve sevgilerimi gönderiyorum."