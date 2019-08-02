Kocaeli'de sahile tuvaletini yapan adam kendisine tepki gösterenlerle tartıştı, kavgayı ayırmaya çalışan genci öldürdü

Kocaeli’nin Gölcük ilçesinde, sahile tuvaletini yapan 25 yaşındaki Müslüm A., kendisine tepki gösterenlerle kavga etti. Müslüm A., kavgayı ayırmaya çalışan 21 yaşındaki Çağatay Burak Atay'ı bıçaklayarak öldürdü.

Olay, gece saatlerinde, Gölcük ilçesi Değirmendere sahilindeki arıtma tesisleri önünde meydana geldi. Sahilde alkol alan Müslüm A., açık alanda tuvaletini yapınca aynı yerde alkol alan gençler tepki gösterdi.

Bunun üzerine taraflar arasında kavga çıktı. Müslüm A., kavgayı ayırmaya çalışan Çağatay Burak Atay’ı bıçakladı. Kavgayı gören T.A., Müslüm A.’ya müdahale edip yere yatırdı. Bu sırada olay yerine gelen polis ekibi Müslüm A.’yı gözaltına aldı.

Çağatay Burak Atay, gelen ambulansla Gölcük Necati Çelik Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. İlk müdahalesinin ardından Derince Eğitim Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Çağatay Burak Atay, yapılan tüm müdahalelere karşın kurtarılamadı.