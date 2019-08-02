Büyük ikramiye talihlisi ortaya çıksa da yargı kararını bekleyecek

MPİ Genel Müdürü Bekir Yunus Uçar, "Son günlerde basına yansıyan haberlerin de ardından onlarca sayıda farklı başvuru, girişimler ve aramalar oldu. Bunlardan en sonuncusu da önceki gün itibariyle yaşandı. Konuyu cumhuriyet savcılığına bildirdik, şikayette bulunduk" dedi.
70 milyon liralık ikramiyenin çıktığı biletin sahibi olduğunu ileri süren bir kişinin idareye başvurduğunu anlatan Yunus Uçar, olaya ilişkin şu bilgileri verdi:
'POLİS GELİNCE BİLETİ ÇIKARDI'
Söz konusu kişinin ikramiye ödeme heyetini de töhmet altında bıraktığına işaret eden Uçar, bunun üzerine üst araması için karakoldan polis memuru talep ettiklerini söyledi. Uçar, polis memurlarının gelmesi üzerine kişinin yanlışlık olduğunu belirterek, bileti bulup çıkardığını aktarırken, "Bu durum, kişinin dolandırma çabası içinde olduğunu düşüncesini uyandırdı. Biz bunu adli vaka haline getirdik, kurumumuz ve arkadaşlarımızın itibarı için cumhuriyet savcılığına suç duyurusunda bulunduk" ifadesini kullandı.
Uçar, başka bir vatandaşın da İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'na büyük ikramiye çıkan biletinin çalındığına dair başvuru yaptığını belirterek, iki dosyayla birlikte konunun bir de yargı yoluyla incelenmesi için başvuruda bulunduklarını söyledi.
İdarenin yüzde 100 şeffaflık kuralıyla çalıştığını bildiren Uçar, şöyle devam etti:
"Bize sorulan hukuki çerçevedeki bilgiyi vermekle mükellefiz. O çerçevede o soruşturma da yürüyor. O soruşturmanın sonucu ortaya çıkmadan, gerçekten biletini ibraz ederek talihli olarak ortaya çıkan bir kişi de gelmiş olsa cumhuriyet savcılığının bu soruşturmasıyla paralel şekilde Merkez Bankasından teyit almadan bu ödemenin yapılması mümkün olmayacak. Bir talihli elinde biletle geldiğinde iki kuruma soru soracağız. Bunlardan birisi, biletlerimizin basıldığı, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en güvenli matbaası olan Merkez Bankası matbaası. Biletin gerçek olup olmadığını onlara soracağız. Cumhuriyet savcılığına da gelen kişiyle, 'biletim çalındı' suçlamasıyla başvuran kişinin arasında bir bağ olup olmadığını soracağız. Yargının vereceği karar doğrultusunda bu işlem gerçekleştirilecek. İkramiye ödenmesi, soruşturmanın bitmesine, yargı kararına kalmış bir durum haline gelecek."
MPİ'nin, ülkenin en güvenilir kuruluşlarından birisi olduğunu vurgulayan Uçar, "Hiçbir siyasi düşüncenin, hiçbir ticari girişimin, hiç kimsenin, herhangi bir saikle bu teşkilatı, kamu kurumunu yıpratmaya hakkı ve haddi olamaz. İnsanlara bu bileti satarken, oyunları oynatırken umut satıyorsunuz. Bunun devamında en hakkaniyetli şekilde neler yaşandığını, kazanan varsa kimin kazandığını ifade etmek durumundayız. Bu vazifeyi yerine getirmeyi de ümitle bekliyoruz" dedi.
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