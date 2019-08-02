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16:19 02 Ağustos 2019
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Göç Buluşması” toplantısında medya temsilcileri ile bir araya geldi.

    Soylu: Bir göç sağanağı ile karşı karşıyayız ama yönetemediğimiz bir krizin içinde değiliz

    © AA / Barış Oral
    Türkiye
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    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, düzenlediği basın toplantısında göçmen politikasına yönelik eleştirileri yanıtladı. Soylu "Bir göç sağanağı ile karşı karşıyayız ama yönetemediğimiz bir krizin içinde değiliz" dedi.

    Ülkesine bayrama gidenlerin sayısı 18 bine ulaştı
    © İHA / MEHMET ALİ DAĞ
    Bayram için ülkesine giden Suriyelilerin sayısı 18000'i buldu
    İçişleri Bakanı Soylu, basın mensuplarıyla bir araya geldi veTürkiye'nin sığınmacı politikası ile doğu sınırında yeni güvenlik önlemleri başlıklarında açıklamalar yaptı.

    "Bir göç sağanağı ile karşı karşıyayız ama yönetemediğimiz bir krizin içinde değiliz" diyen Soylu, sürecin bir politika dahilinde yönetildiğini söyledi.

    Göçmenlerle ilgili önemli rakamları paylaşan Bakan, 1 milyon 47 bini çocuk olmak üzere geçici koruma statüsüne sahip Suriyeli sayısının 3 milyon 639 bin 284 olduğunu açıkladı.

    VATANDAŞLIK ALAN SURİYELİ SAYISI

    92 bin 280 Suriyelinin, Türk vatandaşlığı aldığını belirten Soylu, İstanbul'da kayıtlı Suriyeli sayısının 547 bin olduğunu kaydetti.

    Soylu, "Türkiye genelinde çoğunluğu Afgan olmak üzere her gün 2 bin kaçak göçmen yakalanıyor. Bu yılın ilk 7 ayında sadece istanbul'da yakalanan kaçak göçmen sayısı 35 bin" dedi. 

    'BİZ ŞİRKET DEĞİLİZ'

    İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Genel Müdürü Abdullah Ayaz
    © AA /
    Göç İdaresi Genel Müdürü Ayaz: Suriyelilerin sınır dışı edilmesi söz konusu değil
    Yıl sonunda yakalanan düzensiz göçmen sayısının 300 bini aşmasını beklediklerini belirten İçişleri Bakanı, "Biz o insanları ölüme gönderemeyiz. Biz şirket değiliz, kusura bakmasınlar. Böyle bir tercih kullanmadik kullanmayacağız" diye konuştu. 

    '36 BİN SURİYELİ GERİ DÖNMEDİ'

    Soylu, Ramazan Bayramı'nda Suriye'ye geçenlerden 36 binin geri dönmediği bilgisini de verdi.

    "Türkiye Avrupa'ya geçişlere izin versin" söylemlerine de yanıt veren Süleyman Soylu, şöyle devam etti: Eğer bunu kontrol edemezsen Türkiye hiçbirimizin yöneteyeceği bir göç transit merkezi haline gelir. İstersek bir günde 30-35 bin geçebilir İzmir'den. İzmiri bırakalım, bakın bakalım ne oluyor.

    Süleyman Soylu- Gazeteci Hande Fırat
    © AA /
    Süleyman Soylu- Gazeteci Hande Fırat

    SINIRA ELEKTRO OPTİK RADAR

    © Fotoğraf : Twitter
    Soylu 'Yaptırmayız' demişti; Suriyeliler eylem kararı aldı
    Kaçak göçe yönelik alınan tedbirlerden de bahseden Soylu, doğu sınırına elektro optik kulelerde gözetleme radarı konulacağını kaydetti. 

    'EN KORKUTUCU RÜYA SURİYELİLERE YÖNELİK LİNÇ'

    Bakan Soylu, "Bizim için en korkutucu rüya Suriyelilere dönük sokak eylemleri ve linç girişimleri" dedi. 

    Göçmen krizi konusunda isim vermeden bazı ülkeleri suçlayan Soylu, "Dışarıda karıştırma heveslisi olanlar da var. Körfez ülkelerinin bir kaçına bakın, Türkiye politikalarına bakın. Bu konuda istihbaratımızın değerlendirmeleri aldığımız tedbirler var" ifadelerini kullandı.

    Soylu 15 Temmuz'dan bu yana Edirne'deki kaçakçılık rotasını kullan 8 bin FETÖ'cünün Avrupa'ya kaçtığını da açıkladı.

    Etiketler:
    Suriye, Türkiye, Göçmen, Açıklama, Suriyeli, Süleyman Soylu
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