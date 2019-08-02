Bakanlığın dağıttığı hayvanlarda çıkan veba ile ilgili açıklama

Kurşunlu Köyü’nde dağıtılan koyunlardan bazılarının kısa süre sonra ölmesi yetkilileri harekete geçirdi.
Koyunlardan alınan numuneler sonucu hayvanlarda ‘Veba' hastalığı olduğu tespit edildi.
HAYVAN GİRİŞ ÇIKIŞI YASAKLANDI
Açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"Çanakkale Merkez Kurşunlu Köyü’nde çıkan Koyun Keçi Vebası hastalığına bağlı olarak gözetim bölgesinde bulunan 32 Mahalle/Köyde (Aşağıokçular, Belen, Çiftlikdere, Işıklar, Kalabaklı, Karacaören, Kayadere, Özbek, Kemel, Yapıldak, Musaköy, Kızılkeçili, Yukanokçular, Mareşal Fevzi Çakmak, Kayadere, Sarıbeyli, Kurşunlu, Yağcılar, Ulupınar, Taşlıtarla, Sancaeli, Saraycık, Kemel, Barbaros, Cevatpaşa, Esenler, Fevzipaşa, İsmetpaşa, Namıkkemal, Kepez Boğazkent, Kepez Cumhuriyet, Kepez Hamidiye ) Kordon ve Karantina tedbirleri kapsamında duyarlı (Koyun ve Keçi) hayvan hareketleri kısıtlanmıştır. Kordon ve Karantinanın yürütülmesi için gerekli bütün tedbirlerin alınması hususunda, gereğinin yapılmasını arz ederim."
Hayvanlarda ‘Veba’ hastalığı çıkması üzerine Tarım ve Orman İl Müdürlüğü 32 Mahalle ve köyde karantina kararı aldığını açıklamıştı.
Öte yandan, Türkiye genelinde yürütülen söz konusu projede hangi illere dağıtım yapıldığı ve kaç hayvanda hastalığın tespit edildiğine dair henüz bir açıklama yapılmadı.
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