Yaşlı adama çarptı, kartvizitini bırakıp gitti

Alınan bilgiye göre, Şehit Pamir Caddesinde yolun karşısına geçmek isteyen Mehmet Fevzi Tutak’a (77) 31 D 2226 plakalı otomobil çarptı. Sağ ayağından yaralanan yaşlı adam yere yığılırken otomobil sürücüsü olay yerindeki görgü şahidi bir gence kartvizitini bırakarak, "Bana buradan ulaşabilirler" diyerek şaşkın bakışlar arasında uzaklaştı.

Yaşlı adamın çevredeki vatandaşlar yardıma koştu. Yaşlı adamın elinden tutup su ile yüzün yıkayan vatandaşlar olay yerine gelen 112 acil servis ekiplerine de yardımcı olarak yaşlı adamı hastaneye gönderdiler.

Otomobil sürücüsünün bıraktığı kartvizit ise olay yerinde polise teslim edildi.