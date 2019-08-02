İYİ Parti Grup Başkanvekili belli oldu

Yapılan yazılı açıklamada, Grup Başkanvekilliği seçimi için Grup Başkanı Orhan Çakırlar başkanlığında toplantı yapıldığı belirtildi.
Toplantıda Dervişoğlu'nun Grup Başkanvekilliğine seçildiği bildirildi.
İYİ Parti TBMM grubunun resmi Twitter hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:
"02.08.2019 tarihinde, TBMM İYİ Parti Grup Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Grup Toplantısında, İzmir Milletvekili Sayın Musavat Dervişoğlu, Grup Başkan Vekilliği görevine seçilmistir."
02.08.2019 tarihinde, TBMM İYİ Parti Grup Toplantı Salonunda gerçekleştirilen Grup Toplantısında, İzmir Milletvekili Sayın D.Müsavat Dervişoğlu, Grup Başkan Vekilliği görevine seçilmiştir. pic.twitter.com/J9JjIhUnO3— İYİ Parti TBMM (@iyipartitbmm) August 2, 2019
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