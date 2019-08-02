ABD'den Türkiye'ye 'güvenli bölge' ziyareti

Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada 4 Ağustos Pazar günü ABD heyetinin güvenli bölge görüşmeleri için Türkiye'ye geleceği belirtildi.
Ayrıca, 5 Ağustos'ta da Ankara'da ABD askeri yetkilileri ile ikinci müşterek çalışmanın gerçekleşeceği bildirildi.
Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik olarak, 4 Ağustos 2019’da Türkiye’ye gelecek ABD askeri yetkilileri ile ilki 23 Temmuz 2019'da icra edilen müşterek çalışmaya 5 Ağustos 2019'da MSB/Ankara'da devam edilecektir.#MSB #TSK— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 2, 2019
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