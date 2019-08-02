Mustafa İslamoğlu hakkında suç duyurusu

sözleri savcılığa taşındı.
'Müdafaa İslam Hareketi' üyeleri, yazar Mustafa İslamoğlu için İstanbul Adalet Sarayı’na gelerek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’na suç duyurusunda bulundu. Grup, suç duyurusu öncesinde adliye önünde basın açıklaması yaptı.
'ZEHRİNİ AKITMAYA DEVAM EDİYOR'
Grup adına basın açıklamasını okuyan İbrahim Ceylan, “Mustafa İslamoğlu tıpkı babasının da dediği gibi kelimeleri şeytanca kullanarak, videoda da net bir şekilde görülmesine rağmen ‘Ben arta kalan demedim, arda kalan dedim’ diyor. Babasının deyimiyle, kelime oyunlarıyla zehrini akıtmaya devam ediyor. Efendimize ilk iman eden kimse Hz. Hatice annemiz olup, Efendimizin (s.a.v.) yedi evladından altısının annesidir. Ümmetin annesi olan Hz. Hatice’ye kimsenin ima yoluyla dahi hakaret edemeyeceğini bildirir ve birazdan da İslamoğlu denen şahıs hakkında suç duyurusunda bulunacağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz” dedi. Yapılan basın açıklamasının ardından grup üyeleri adliyeye girerek İslamoğlu hakkında suç duyurusunda bulundu.
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