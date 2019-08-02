Hayvan Hakları Koruma Kurulu iptal kararından vazgeçti: Antalya'da boğa güreşleri yapılacak

Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu, boğa güreşlerinin 5199 sayılı Hayvan Haklarını Koruma Kanunu Maddesi uyarınca 'Hayvanları başka bir canlı hayvanla dövüştürmek yasaktır. Folklorik amaca yönelik, şiddet içermeyen geleneksel gösteriler, Bakanlığın uygun görüşü alınarak il hayvanları koruma kurullarından izin alınmak suretiyle düzenlenebilir' kapsamında suç teşkil eden bir faaliyet içerdiğini belirterek İl Hayvan Hakları Koruma Kurulu’na şikâyette bulundu.
BELEDİYE BAŞKANI YENİDEN BAŞVURDU
Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, önceki yıllarda da boğa güreşlerinin düzenlendiğini belirterek, halkın güreşlere yönelik büyük talebi olduğunu aktardı. Boğa güreşlerinin yapılabilmesi için Antalya Valiliği’ne yeniden başvuru yapıldığını açıklayan Köleoğlu, olumlu yanıt beklediklerini vurguladı.
'BOĞALAR UZAK İLLERDEN GELMİŞ'
Ancak İl Hayvan Hakları Kurulu iptal kararının ardından 10 dakika sonra bir açıklama daha yaparak boğa güreşinin gerçekleşeceğini duyurdu.
Karardan vazgeçilmesinin nedeninde ise 'boğaların uzak illerden getirilmiş olduğu' vurgulandı ve şu ifadelere yer verildi:
"Boğaların uzak illerden getirilmiş, duyuruların yerel basın ve billboardlarda ilan edilmiş olması, bölgede konser ve panayır havasının oluşmasından dolayı bir zararın oluşmaması için boğa güreşlerine izin verilmiştir."
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