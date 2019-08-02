Hayvan Hakları Koruma Kurulu iptal kararından vazgeçti: Antalya'da boğa güreşleri yapılacak

Antalya'nın Kumluca ilçesinde belediyenin düzenleyeceği festival kapsamında gerçekleşecek boğa güreşleri, İl Hayvan Hakları Koruma Kurulu tarafından iptal edilmişti. Ancak birkaç dakika sonra gelen açıklamada iptal kararından vazgeçildiği belirtildi.

Kumluca Belediyesi, 3-4 Ağustos tarihleri arasında düzenleyeceği 3. Karagöl Yayla Şenlikleri kapsamında gerçekleştireceği boğa güreşleri izni için 27 Temmuz’da Antalya Valiliği’ne başvuru yaptı. Belediyenin başvurusu valilik makamı ile Tarım ve Orman Bakanlığı 6’ncı Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü’nce kabul edildi.

Antalya Barosu Hayvan Hakları Kurulu, boğa güreşlerinin 5199 sayılı Hayvan Haklarını Koruma Kanunu Maddesi uyarınca 'Hayvanları başka bir canlı hayvanla dövüştürmek yasaktır. Folklorik amaca yönelik, şiddet içermeyen geleneksel gösteriler, Bakanlığın uygun görüşü alınarak il hayvanları koruma kurullarından izin alınmak suretiyle düzenlenebilir' kapsamında suç teşkil eden bir faaliyet içerdiğini belirterek İl Hayvan Hakları Koruma Kurulu’na şikâyette bulundu.

BELEDİYE BAŞKANI YENİDEN BAŞVURDU

Şikâyeti değerlendiren İl Hayvan Hakları Kurulu, boğa güreşleri için verilen izni iptalm etti. Bunun üzerine Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı 6’ncı Bölge Müdürlüğü Antalya Şube Müdürlüğü, Kumluca Belediyesi’ne boğa güreşlerinin iptal edildiğine yönelik yazı gönderdi.

Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, önceki yıllarda da boğa güreşlerinin düzenlendiğini belirterek, halkın güreşlere yönelik büyük talebi olduğunu aktardı. Boğa güreşlerinin yapılabilmesi için Antalya Valiliği’ne yeniden başvuru yapıldığını açıklayan Köleoğlu, olumlu yanıt beklediklerini vurguladı.

'BOĞALAR UZAK İLLERDEN GELMİŞ'

Ancak İl Hayvan Hakları Kurulu iptal kararının ardından 10 dakika sonra bir açıklama daha yaparak boğa güreşinin gerçekleşeceğini duyurdu.

Karardan vazgeçilmesinin nedeninde ise 'boğaların uzak illerden getirilmiş olduğu' vurgulandı ve şu ifadelere yer verildi:

"Boğaların uzak illerden getirilmiş, duyuruların yerel basın ve billboardlarda ilan edilmiş olması, bölgede konser ve panayır havasının oluşmasından dolayı bir zararın oluşmaması için boğa güreşlerine izin verilmiştir."