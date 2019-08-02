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20:52 02 Ağustos 2019
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    Türkmen Meclisi Başkanı Abdurrahman Mustafa

    SMDK: Türkiye'de Suriyelilerin sınır dışı edilmesi söz konusu değildir

    © AA /
    Türkiye
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    Suriye Muhalif ve Devrimci Güçler Ulusal Koalisyonu (SMDK) Başkanı Abdurrahman Mustafa, Türkiye'de Suriyelileri hedef alan ve onları sınır dışı etmeyi amaçlayan bir operasyonun söz konusu olmadığını söyledi.

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    © İHA / MEHMET ALİ DAĞ
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    Mustafa yaptığı yazılı açıklamada, son günlerde, uluslararası basın yayın organlarında ve sosyal medya mecralarında Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin sınır dışı edildiğine dair haberlerin yer aldığını hatırlatarak, SMDK'nın Türkiye'deki gelişmeleri yakından takip ettiğini söyledi.

    Türkiye'de, Suriye'den kaçan Suriyelilere uluslararası hukuk çerçevesinde 'geçici koruma' sağlandığını aktaran Mustafa, Türk makamlarının resmi verilerine göre, 18 Temmuz 2019 tarihi itibarıyla Türkiye'de 3 milyon 634 bin 378 Suriyelinin "geçici koruma" statüsü altında barış ve huzur içerisinde misafir edildiğini ifade etti.

    SMDK
    © AA / Arşiv
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    Mustafa, Suriyelilerin yüzde 3'ünün geçici barınma merkezlerinde, yüzde 97'sinin ise geçici barınma merkezleri dışında yaşadığına dikkati çekerek, şu ifadelere yer verdi: "Öncelikle belirtmek isteriz ki Türkiye'de yaşayan milyonlarca Suriyeli, Türkiye'nin kendilerine göstermiş olduğu misafirperverlikten dolayı müteşekkirdir. Son dönemdeki gelişmelere ilişkin olarak ilgili kurumlardan aldığımız bilgilere göre, uluslararası basında ve sosyal medyada yer alan iddialar gerçeği yansıtmamaktadır. Türkiye'de Suriyelileri hedef alan ve onları sınır dışı etmeyi amaçlayan bir operasyon söz konusu değildir. Bunu bizzat yetkililer de ifade etmiştir. Türk hükümetince yürütülen göç stratejisi çerçevesinde kamu düzenini sağlamak üzere başlatılan çalışmalarda, kayıtsız kaçak göçmenlere ve başka şehirde kayıtlı olup da şu anda İstanbul'da yaşayan Suriyelilere yönelik bir takip sürecinin işletildiği görülmektedir. İstanbul'da yapılan çalışmalarda bugüne dek büyük çoğunluğu Afgan ve Pakistanlı olmak üzere toplam 6 bin 122 yabancı uyruklu şahsın tespit edildiği, kayıt dışı göçmen olarak tespit edilen yabancıların kendi ülkelerine gönderilmek üzere işlemlerinin başlatıldığı, geçici koruma kapsamındaki Suriyelilere ise kayıtlı buldukları illere dönme çağrısı yapıldığı ve bu çağrının ardından bırakıldığı, yalnızca kayıtsız olarak Türkiye'de bulunan Suriyelilerin geçici barınma merkezlerine gönderildiği bilgisi verilmiştir."

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    © AA / Barış Oral
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    'KÖKLÜ BİR GÖÇ GELENEĞİNE SAHİP TÜRKİYE'NİN SURİYELİLERE YÖNELİK POLİTİKASINDA DEĞİŞİM YOK'

    Mustafa, görüştükleri yetkililerin, Türk hükümetinin, izlediği insani ve dengeli politika gereğince Türkiye'ye sığınan Suriyelileri kesinlikle sınır dışı etme niyetinde olmadığını vurgulayarak, "Türkiye'nin taraf olduğu BM Mültecilerin Statüsüne İlişkin Cenevre Sözleşmesi gereğince de 'geri göndermeme' ilkesine titizlikle riayet ettiği ifade edilmiştir. Köklü bir göç geleneğine sahip ve tarihin her döneminde mazlumlara kucak açmış olan, neredeyse tüm dünyanın duyarsız kaldığı Suriye insani krizinde sorumluluk alıp, savaştan kaçan Suriyelilere kapısını açan ve 2011'den bu yana milyonlarca Suriyeliye misafirperverlik gösteren Türkiye'nin Suriyelilere yönelik politikasında bir değişim olmadığını görmekteyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da Türkiye'deki Suriyelileri ilgilendiren tüm süreçlerin takipçisi olacağımızı ve Türkiye çatısı altında birlikte dostça, kardeşçe yaşama nifak ekmeye çalışanların karşısında duracağımızı kamuoyuna saygıyla duyururuz." değerlendirmesinde bulundu.

    Suriye'de siyasi muhalefetin çatı örgütü olarak görülen SMDK, 2012'de Katar'ın başkenti Doha'da kurulmuştu.

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