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04:34 03 Ağustos 2019
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    BMGK-Suriye

    Türkiye'den BMGK'de YPG'nin 'meşrulaştırılmaması' çağrısı

    © REUTERS / Brendan McDermid
    Türkiye
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    Türkiye'nin Birleşmiş Milletler (BM) Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Rauf Alp Denktaş,''Türkiye, PKK'nın işlediği suç ve ihlallerin belgelenmesini takdirle karşılıyor ancak teröristlerin (BM tarafından) tanınma ya da meşruiyet arayışlarına yönelik hiçbir hareketi onaylamayacaktır.'' dedi.

    YPG, DSG ile birlikte devriye gezen ABD güçleri
    © REUTERS /
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    BM Güvenlik Konseyi, Genel Sekreter Antonio Guterres'in 20 ülkedeki savaş ve silahlı çatışma ortamlarında 2018'de devlet dışı aktörler ile devletler tarafından çocuklara yönelik 24 binden fazla ihlal, şiddet ve cinsel şiddet olaylarını belgeleyen 'Silahlı Çatışmar ve Çocuklar' raporunu görüştü. 

    Türkiye'nin BM  Daimi Temsilciliği Maslahatgüzarı Rauf Alp Denktaş, konseyde yaptığı konuşmada, rapordaki bulguların son derece endişe verici olduğunu söyledi. 

    Suriye'deki krizden en fazla çocukların etkilendiğine ve YPG'nin çocuklara yönelik ihlallerinin raporda belgelendiğini söyleyen Denktaş, şunları dile getirdi: ''PYD/YPG hiç şüphesiz Suriye'de faaliyet gösteren DEAŞ, El-Kaide, El-Nusra ve diğer terör örgütleriyle aynı taktikleri kullanıyor, bu gruplardan farklı tutulmaması ve en az bu guruplar kadar kınanması gerekiyor. Genel Sekreter'in son raporu, PKK'nın elindeki ve kontrol ettiği alanlardaki çocuklara uyguladığı korkunç muameleleri gözler önüne seriyor. ''

    Raporda Suriye'de en fazla çocuğun YPG tarafından alıkonularak özgürlüğünden mahrum bırakıldığının belirtildiğini söyleyen Denktaş, Türkiye'nin tahminlere göre ise PKK'nın çoğu Kürt 700 çocuğu kaçırdığını ifade etti. 

    Denktaş, sözlerini şöyle sürdürdü: ''Türkiye, PKK'nın işlediği suç ve ihlallerin belgelenmesini takdirle karşılıyor ancak teröristlerin (BM tarafından) tanınma ya da meşruiyet arayışlarına yönelik hiçbir hareketi onaylamayacaktır. Biz, işte bu nedenle BM'nin, INTERPOL tarafından kırmızı bültenlenle aranan ve General Mazloum Abdi olarak bilinen PKK'lı terörist Ferhat Abdi Şahin ile eylem planı imzalamasını kınadık. Aradan cımbızla seçip çıkarmak bir seçenek olamaz. PYD/YPG/PKK elinde 40 binden fazla kişinin kanının olduğu bir terör örgütüdür ve bir terör örgütü muamelesi görmelidir, varlığı ve eylemleri hiçbir gerekçeyle meşrulaştırılamaz.''  

     

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    Etiketler:
    Suriye, YPG, BM Güvenlik Konseyi (BMGK), Türkiye
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