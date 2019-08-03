Kayıt
12:00 03 Ağustos 2019
Canlı Yayın
    Arama
    Şahan Gökbakar

    Gökbakar: Tabiat ananın gözü yaşlı, haberi geldi, evlatlarını öldürmüşler

    © Fotoğraf : Twitter
    Türkiye
    URL'yi kısaltın
    0 212

    Oyuncu Şahan Gökbakar, Kaz Dağları'nda yürütülen altın arama çalışmalarına ilişkin olarak "Tabiat ananın gözü yaşlı. Haberi geldi, evlatlarını öldürmüşler. İşte bunlar da tabiatın şehitleri. Üstelik kendi vatanı tarafından Kanadalıya satılmış, umursanmamış ve katledilmesine göz yumulmuş" dedi.

    Oyuncu Şahan Gökbakar, Kaz Dağları'nda yürütülen altın arama çalışmalarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu.

    © AA / İstanbul Büyükşehir Belediyesi
    Ekrem İmamoğlu'ndan Kaz Dağları ve Salda Gölü paylaşımı
    "Tabiat ananın gözü yaşlı. Haberi geldi, evlatlarını öldürmüşler. İşte bunlar da Tabiatın Şehitleri" diyen Gökbakar, şöyle devam etti:

    "Üstelik kendi vatanı tarafından Kanadalıya satılmış, umursanmamış ve katledilmesine göz yumulmuş… Olayı Kanadalı Alamos Gold şirketi yapıyor. Türkiye’den de iş birlikcileri var… Peki ya şimdi? Ne olacak biliyor musunuz? Bu toplu mezar kaldırılınca, bir de siyanürle altını işleyecekler. Yıllarca zehirlerini bu topraklara akıtıp, bütün herkesi kanser edip, bitkileri kurutup, nehirleri kaynak sularını bok edip, hayvanları öldürüp defolup gidecekler Kanadalarına… Bayrağı ağaç yaprağı olan bir ülke Kanada…

    Bu gönderiyi Instagram'da gör

    Tabiat ananın gözü yaşlı... Haberi geldi, evlatlarını öldürmüşler..İşte bunlar da Tabiatın Şehitleri... Ustelik kendi vatanı tarafindan Kanadalıya satılmış, umursanmamiş ve katledilmesine göz yumulmuş... Olayı Kanadalı Alamos Gold şirketi yapiyor.. Türkiye'den de iş birlikcileri var...Peki ya şimdi? Ne olacak biliyor musunuz?...Bu toplu mezar kaldırılınca, bir de siyanürle altını işleyecekler.. Yıllarca zehirlerini bu topraklara akıtıp, butun herkesi kanser edip, bitkileri kurutup, nehirleri kaynak sularını bok edip, hayvanlari öldürüp defolup gidecekeler Kanadalarina... Bayrağı ağaç yapraği olan bir ulke 🇨🇦 Kanada.Kanada da evinin bahcesindeki ağacı kesemezsin izin almadan... Ama iste sen satarsan kendi ulkenin 🇹🇷 tabiatinı o Kanadalı gelir keser senin agacini, verir siyanürü asidi zehiri toprağına... 2010 yilinda baslamis aramaya, agac kesmeye ve toplam 100milyon$ harcamis Kanadali..Cok gelmesin 100 milyon size, 3. Koprumuz 3 Milyar$ onunla kiyaslayın rakamı...Toplamda 4.6Milyar$lik altin bulmuş burada.. Bize ne kadari kalacak peki cikan altinin var mi bilen??? %4ü..yani 180milyon$ yaklasik... Değermi ya... Doların yeşili tutarmi şu agaclarin yesilini... Yazıklar olsun... Bu bolge onlarca selale ve akarsuya ev sahipligi yapan bir yer... Ne pahasına olursa olsun, sonuna kadar, bu katliamı yapan ve buna mani olmayan herkesi lanetliyorum... Elimden gelen ne varsa yapacağım... Neden biliyor musunuz?? Çocuklarım, çocuklariniz ve doğacak çocuklarımız için... #kazdağları #kazdağlarıhepimizin #vatan #aşk not: her paylaştığım tatlı fotoğrafın altına yorum yazan ünlü arkadaşlarım bu acı fotoya da bir el atıverin gari... dost acı söyler...🙏

    Şahan Gökbakar (@sahangokbakar)'in paylaştığı bir gönderi ()

    Kanada’da evinin bahçesindeki ağacı kesemezsin izin almadan… Ama işte sen satarsan kendi ülkenin tabiatını, o Kanadalı gelir keser senin ağacını, verir siyanürü, asidi, zehri toprağına… 2010 yılında başlamış aramaya, ağaç kesmeye ve toplam 100 milyon dolar harcamış Kanadalı.. Çok gelmesin 100 milyon size, 3. Köprümüz 3 Milyar dolar onunla kıyaslayın rakamı… Toplamda 4.6 Milyar dolarlık altın bulmuş burada..

    © DHA /
    Kaz Dağları'nda altın arayan firmadan açıklama: Siyanür iddiaları madenciliğe ilişkin ön yargılar ile ortaya atıldı
    Bize ne kadarı kalacak peki çıkan altının var mı bilen? % 4ü.. yani 180 milyon dolar yaklaşık… Değer mi ya… Doların yeşili tutar mı şu ağaçların yeşilini… Yazıklar olsun… Bu bölge onlarca şelale ve akarsuya ev sahipliği yapan bir yer… Ne pahasına olursa olsun, sonuna kadar, bu katliamı yapan ve buna mani olmayan herkesi lanetliyorum… Elimden gelen ne varsa yapacağım… Neden biliyor musunuz? Çocuklarım, çocuklarınız ve doğacak çocuklarımız için… Kaz Dağları hepimizin! Not: Her paylaştığım tatlı fotoğrafın altına yorum yazan ünlü arkadaşlarım bu acı fotoya da bir el atıverin gari… dost acı söyler…”

    Etiketler:
    Doğa, tabiat turizmi, Kaz Dağları, evlatlık, Şahan Gökbakar
    Topluluk kurallarıTartışma
    Facebook hesabınızla yorum yapınSputnik hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    25 yaşındaki grafik tasarımcısı Fung Cheng, erkek kardeşiyle paylaştığı 5 metrekarelik odasında.
    200 binden fazla Hong Konglu 'tabut evlerde' yaşıyor
    Karikatür
    Rusya Dışişleri: ‘Soğuk Savaş’ın sonunun başlangıcı olan’ INF anlaşması resmen sona ermiştir
    İnfografik
    ABD'nin Avrupa'daki nükleer silahları
    Kayıt
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet