Gökbakar: Tabiat ananın gözü yaşlı, haberi geldi, evlatlarını öldürmüşler

Oyuncu Şahan Gökbakar, Kaz Dağları'nda yürütülen altın arama çalışmalarıyla ilgili olarak sosyal medya hesabında bir paylaşımda bulundu.
"Üstelik kendi vatanı tarafından Kanadalıya satılmış, umursanmamış ve katledilmesine göz yumulmuş… Olayı Kanadalı Alamos Gold şirketi yapıyor. Türkiye’den de iş birlikcileri var… Peki ya şimdi? Ne olacak biliyor musunuz? Bu toplu mezar kaldırılınca, bir de siyanürle altını işleyecekler. Yıllarca zehirlerini bu topraklara akıtıp, bütün herkesi kanser edip, bitkileri kurutup, nehirleri kaynak sularını bok edip, hayvanları öldürüp defolup gidecekler Kanadalarına… Bayrağı ağaç yaprağı olan bir ülke Kanada…
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Tabiat ananın gözü yaşlı... Haberi geldi, evlatlarını öldürmüşler..İşte bunlar da Tabiatın Şehitleri... Ustelik kendi vatanı tarafindan Kanadalıya satılmış, umursanmamiş ve katledilmesine göz yumulmuş... Olayı Kanadalı Alamos Gold şirketi yapiyor.. Türkiye'den de iş birlikcileri var...Peki ya şimdi? Ne olacak biliyor musunuz?...Bu toplu mezar kaldırılınca, bir de siyanürle altını işleyecekler.. Yıllarca zehirlerini bu topraklara akıtıp, butun herkesi kanser edip, bitkileri kurutup, nehirleri kaynak sularını bok edip, hayvanlari öldürüp defolup gidecekeler Kanadalarina... Bayrağı ağaç yapraği olan bir ulke 🇨🇦 Kanada.Kanada da evinin bahcesindeki ağacı kesemezsin izin almadan... Ama iste sen satarsan kendi ulkenin 🇹🇷 tabiatinı o Kanadalı gelir keser senin agacini, verir siyanürü asidi zehiri toprağına... 2010 yilinda baslamis aramaya, agac kesmeye ve toplam 100milyon$ harcamis Kanadali..Cok gelmesin 100 milyon size, 3. Koprumuz 3 Milyar$ onunla kiyaslayın rakamı...Toplamda 4.6Milyar$lik altin bulmuş burada.. Bize ne kadari kalacak peki cikan altinin var mi bilen??? %4ü..yani 180milyon$ yaklasik... Değermi ya... Doların yeşili tutarmi şu agaclarin yesilini... Yazıklar olsun... Bu bolge onlarca selale ve akarsuya ev sahipligi yapan bir yer... Ne pahasına olursa olsun, sonuna kadar, bu katliamı yapan ve buna mani olmayan herkesi lanetliyorum... Elimden gelen ne varsa yapacağım... Neden biliyor musunuz?? Çocuklarım, çocuklariniz ve doğacak çocuklarımız için... #kazdağları #kazdağlarıhepimizin #vatan #aşk not: her paylaştığım tatlı fotoğrafın altına yorum yazan ünlü arkadaşlarım bu acı fotoya da bir el atıverin gari... dost acı söyler...🙏
Kanada’da evinin bahçesindeki ağacı kesemezsin izin almadan… Ama işte sen satarsan kendi ülkenin tabiatını, o Kanadalı gelir keser senin ağacını, verir siyanürü, asidi, zehri toprağına… 2010 yılında başlamış aramaya, ağaç kesmeye ve toplam 100 milyon dolar harcamış Kanadalı.. Çok gelmesin 100 milyon size, 3. Köprümüz 3 Milyar dolar onunla kıyaslayın rakamı… Toplamda 4.6 Milyar dolarlık altın bulmuş burada..
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