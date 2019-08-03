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13:59 03 Ağustos 2019
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    Tosun Paşa filmi Samsun'da gerçek oldu: İki ilçe yıllardır 180 dönümlük araziyi paylaşamıyor

    © İHA / ERDİ DEMÜR
    Türkiye
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    Samsun’un Kavak ve Ladik ilçelerinin sınır mahallelerinde yıllardır süren arazi davası, Kemal Sunal’ın ünlü Tosun Paşa filmini akıllara getirdi. Yıllardır mahkeme tarafından bir Kavak'a bir Ladik'e verilen 180 dönümlük alan, iki mahalle sakinlerini sürekli karşı karşıya getiriyor.

    İnek çiftlik
    © REUTERS / Mathieu Belanger
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    Samsun'da Kavak ilçesine bağlı Saralan Mahallesi ile Ladik ilçesine bağlı Salur Mahallesi arasında yıllardır 'film gibi' bir arazi anlaşmazlığı yaşanıyor.

    İddiaya göre, iki ilçenin mahalle sakinlerini karşı karşıya getiren sınır arazisi, ilk olarak 1938 yılında Saralan Mahallesi sakinlerinin büyüklerine verildi. Daha sonraki yıllarda ise söz konusu arazi iki ilçe arasında gitti geldi.

    2005 yılında dönemin Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer ve İçişleri Bakanı Abdülkadir Aksu’nun imzaladığı karar ile söz konusu arazi tekrar Saralan’ın bağlı olduğu Kavak ilçesine verildi.

    2011 yılında ise karar mahkemece bozularak Ladik ilçesinin Salur Mahallesi’ne verildi. Yıllardır devam eden anlaşmazlığın davası halen Yargıtay’da devam ediyor. 

    © İHA / ERDİ DEMÜR
    Yıllardır mahkeme tarafından bir Kavak bir de Ladik ilçesine verilen 180 dönümlük alan iki mahalle sakinlerini karşı karşıya getiriyor.

    'MAHALLEMİZİN TEK TARIM ARAZİSİ'

    Uzun yıllardır söz konusu araziyi ektiklerini ve tapularının olduğunu söyleyen Saralan Mahallesi sakinleri duruma tepki gösterdi. Ektikleri yerlerin mera olarak gösterilip, hayvanların otlatılması için Salur Mahallesi’ne verildiğini iddia eden yöre sakinleri, yetkililerden yardım istedi.

    Anlaşmazlık yaşayan baba-oğulun arasına, mahkeme kararıyla tel örgü çekildi
    © AA / Seyit Ahmet Eksik
    Anlaşmazlık yaşayan baba-oğulun arasına, mahkeme kararıyla tel örgü çekildi
    Biçerdöver ve traktörler ile arazide toplanarak seslerini duyurmaya çalışan köylüler, "Burası verimsiz toprak değil. Burada buğday yetiştiriliyor. Burası mera olmaya, hayvan otlatmaya uygun değil. Burası mahallemizin tek tarım arazisi" diyerek tepki gösterdi.

    Saralan Mahallesi Muhtarı Ünal Altunay, “Ladik Salur Mahallesi, 2005’te bize verilen arazinin kararına itiraz etti. 2011’de arazi Salur’a verildi. Burası aslında Saralan Mahallesi’ne aittir. Saralan Mahallesi, bu arazide yetiştirilen buğdaylar ile geçimini sürdürüyor. 60 hanemiz var. Hepsi de burada üretilen buğdayla geçiniyor” dedi. 

    ARAZİYİ EKENLERE PARA CEZASI VERİLDİ

    Mahalle sakini Ünal Altunay ise “Atalarımızın ve bizlerin yıllardır kullandığı arazi, mahkeme kararı ile Salur Mahallesi’ne verildi. Daha önceki mahkeme kararları ile de buralar bizim köyümüze verildi. Resmi Gazete’de yayımlanmadığı için yapılan itirazlar sonrasında karar bozuldu ve tekrar Salur Mahallesi’ne verildi. Bizim başka ekecek bir arazimiz yok. Topraklarımızın tekrar bize geri verilmesini istiyoruz” diye konuştu. 

    Söz konusu araziyi ektiği için para cezası alan Mustafa Evce de, “66 yaşındayım. 55 yıldır burayı ekiyoruz. Hepimizin burada tapulu arazisi var. Dönemin yetkilileri burayı bizden alıp Salur’a verdi. Şu anda ise arazimizi Ladik ilçesine bağladılar ve bize ‘ekemezsiniz’ diyorlar. Ekim yaptığımız için de 10 bin TL para cezası yedik” açıklamasında bulundu. 

    © İHA / ERDİ DEMÜR
    Samsun'un Kavak ve Ladik ilçelerinin sınır mahallelerinde yıllardır süren arazi davası, akıllara Kemal Sunal'ın Tosun Paşa filmini getirdi. Yıllardır mahkeme tarafından bir o ilçeye bir bu ilçeye verilen 180 dönümlük alan iki mahalle sakinlerini karşı karşıya getiriyor.

    FİLMDE NELER OLUYOR?

    Osmanlı döneminde iki düşman aile olan Tellioğulları ve Seferoğulları, Yeşilvadi adındaki bölge için rekabet halinde bulunuyordu. İki aile, vadiyi ele geçirebilmek için birbirleriyle kıyasıya mücadele ediyorlardı.

    Tellioğulları evin uşağı Şaban'ı (Kemal Sunal) dönemin en sözü geçen paşası olan Tosun Paşa kılığına sokarak vadiyi kendileri almak istiyordu. Hikayenin sonunda ise gerçek Tosun Paşa gelerek Yeşilvadi’yi iki aileye de vermiyordu. 

    Etiketler:
    Tosun Paşa filmi, Kemal Sunal, Dava, arazi, Ladik, Kavak, Samsun
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