İBB'de 3 yeni atama

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, üç yeni atama daha yaptı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nde (İBB) yeni yönetim şekillenmeye devam ediyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Murat Yazıcı’yı Genel Sekreter Yardımcısı, Sabriye Zuhal Bostan’ı Gıda ve Muhtarlıklar Daire Başkanı, Mansur Güneş’i de Güvenlik Müdürü olarak atadı.

23 Haziran'ın ardından İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde İmamoğlu ile yönetimde bulunan isimler arasında tartışma çıkmıştı. İmamoğlu bazı isimleri istifaya davet etmişti.