Erdoğan'dan Boğaziçi Küresel’e ziyaret

Yaklaşık 1.5 saat süren görüşmede Erdoğan'a, Boğaziçi Küresel'in sosyal medyada yer alan 'FETÖ Gerçekleri, Yekvücut, Doğrusu Ne?, Facts of Turkey, Fact-Checking Turkey, Timeline Turkey ve Chronicles of Shame' gibi projelerinin yanı sıra yurt dışı faaliyetleri hakkında da bilgiler verildi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'un da hazır bulunduğu görüşmede, Boğaziçi Küresel İlişkiler Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Suheyb Öğüt, gazeteci yazar Hilal Kaplan ve Boğaziçi Küresel Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ceyhan Aksoy yer aldı.

​