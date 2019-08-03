Okan Bayülgen'den '4 maaş' yorumu: Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı'na yapılan, itibar suikastıdır

Tv100 ekranlarında yayınlanan İnce Ayar programında Özay Şendir konuğu olan Okan Bayülgen’e canlı yayında, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve eşine ilişkin '4 maaş' iddialarını sordu. Okan Bayülgen, iddiaları itibar suikasti olarak değerlendirerek, 2 yıl boyunca kendisinin de itibarsızlaştırılmaya ve yalnızlaştırılmaya çalışıldığını ifade etti.

İtibar suikastine maruz kalan tek kişinin kendisi olmadığını söyleyen Bayülgen, “Demek ki böyle bir itibarsızlaştırma İletişim Başkanı’nın da başına gelebilirmiş. Tam hikâyeyi bilmiyorum ama böyle önemli bir mevkideki adamın dahi tweetlerinde isyanını görüyorum. Bir özdeşlik kurdum. Benim başıma gelen onun da başına geliyor. Ben bir sanatçıyım. Bir sanatçıya bunu yapmak korkunç bir olay ama bir yandan da bu adam İletişim Başkanı. Çok önemli bir mevkide; Türkiye’de iletişimin başındaki adam” dedi.

'BEN O MAAŞI KENDİ MÜDÜRÜME VERİYORUM'

Bayülgen, “Bahsedilen bir maaş alma hikayesi var. Merak ettim maaşı nedir diye... Ben o maaşı zaten kendi müdürüme veriyorum. Buradan bir itibar suikasti yapılıyorsa bu adama, demek ki bu adam yalnız. Demek ki İletişim Başkanı belki de o mevkide birilerinin ayağına basıyor. Belki yapılan sadece bir muhalefet tavrı değildir. Ben bu işte bir iş olduğunu düşünüyorum. Memleket açısından da üzülüyorum. İletişim Başkanı böyle bir şey için twitter’dan feryat ediyorsa burada bir problem vardır” ifadelerini kullandı.