Salda Gölü ve çevresine ahşap bariyer sistemi kuruldu

Burdur Valiliğince 2018'de gölün kıyısına kadar ilerleyerek doğal zemine zarar veren ve görüntü kirliliği oluşturan araç girişlerini önlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sağlanan ödenekle ahşap bariyer sistemi kurulduğu bildirildi. Valilik tarafından yapılan açıklamada "2018 yılında gölün kıyısına kadar ilerleyerek doğal zemine zarar veren ve görüntü kirliliği oluşturan araç girişlerini önlemek amacıyla Çevre ve Şehircilik Bakanlığımızdan sağlanan ödenekle ahşap bariyer sistemi kuruldu" denildi.

Açıklamada Salda Gölü ve çevresinin 1989'da birinci derece doğal sit alanı ilan edildiği, göl çevresinde son yıllarda yaşanan turizm hareketliliği dolayısıyla bazı tedbirlerin alınması, düzenlemelerin yapılması gerektiği belirtilen açıklamada, 2018'de Çevre ve Şehircilik Bakanlığına başvurularak öncelikle göl ve çevresinde Koruma Amaçlı İmar Planı yapımı sürecinin başlatıldığına değinildi.