Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'dan bayram tatili açıklaması

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Kurban Bayramı, tam yüksek sezonun ortasına denk geldi. (Bayram tatili) 9 gün olması, 5 gün olması bir şey ifade etmiyor, değişmiyor. Zaten yerlerin çoğu da dolu. Kabinenin vereceği bir karar, benim şahsen Bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum" dedi.

Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Bodrum ilçesinde katıldığı 17. Uluslararası Bodrum Bale Festivali'nin açılışında gazetecilere yaptığı açıklamada, Kurban Bayramı tatiline ilişkin açıklamalarda bulundu.

Bayram tatiline ilişkin, "9 gün olması, 5 gün olması bir şey ifade etmiyor, değişmiyor." diyen Ersoy, şöyle konuştu:

"Zaten yerlerin çoğu da dolu. Ben öğrendim otelci arkadaşlardan. Öyle bir ihtiyaç olduğunu da sanmıyorum. Kabinenin vereceği bir karar, benim şahsen Bakanlık olarak karar verebileceğim bir konu değil ama ihtiyaç da kaldığını sanmıyorum. Zaten Bodrum'da otellerin hepsi dolu.''

Turist sayısında çok ciddi artış olduğunu söyleyen Ersoy, "Bu sene inşallah ortalamada yüzde 13 ile 15 arası turist sayısında bir artış karşılayacağız. Rakamlar öyle gösteriyor. 50 milyon hedefini aştık, aşacağız gibi gözüküyor. 51 hatta 52 milyon turist sayısını yakalayacağız gibi gözüküyor. Bizim bundan sonraki 2023'e koyduğumuz iddialı hedefimiz var, biliyorsunuz 75 milyon turist hedefimiz var. Turizm Tanıtım ve Geliştirme Ajansıyla bu hedeflerle ilgili, çok ciddi çalışmalarımız olacak. Kasım ayı itibarıyla da bu çalışmalara yoğun şekilde başlayacağız'' dedi.