Sigaraya yapılan zamma diğer markalar da eklendi

Temmuz ayı sonunda sigara markalarınca yapılması düşünülen zammın ne kadar olacağı merak edilirken, sosyal medyada paylaşılan listelere bir yenisi daha eklendi.
© AP Photo / Jenny Kane
BİR ZAMLI LİSTE DAHA
Philip Morris'in amblemini taşıyan listede, şirketin sattığı sigaraların zamlanmış fiyatları yer alıyor.
ESNAFTA "ZAM" HAZIRLIĞI
Sigaraya gelen zamları daha önceden bilen kimi esnafların da, ellerindeki ürünleri zamlı fiyattan satabilmek için rafları boşalttığı iddia edildi.
© Fotoğraf : Twitter
Philip Morris grubu sigaraların zamlı listesi.
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