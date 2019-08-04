Erdoğan, İstanbul-İzmir otoyolunun açılış töreninde: Devletin kasasından bir şey çıkmıyor

Bursa'da gerçekleştirilen toplu açılış törenine katılan Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış töreninde önemli açıklamalarda bulunuyor.

Canlı: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bursa Şehir Hastanesi ve İstanbul-İzmir Otoyolu ortak açılış töreninde konuşuyor https://t.co/8b6r0rcYkr — AA Canlı (@AACanli) August 4, 2019

Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

- Sizleri en kalbi duygularla selamlıyorum. Bursa'yı özlemişiz. Bursa da bizleri özlemiş. Bizi gönül sıcaklığıyla karşıladığınız için sizlere şükranlarımı sunuyorum. Kardeşlerim, bugün Bursa'ya iki önemli yatırımın açılış sevincini paylaşmaya geldik. Bugün anlamlı bir gün. Bugün bir tarih yazıyoruz. İstanbul'u İzmir'e farklı bir şekilde bağlıyoruz.

- Bir diğer taraftan da Bursa'ya muhteşem bir şehir hastanesi kazandırıyoruz. Bu işi, bu projeleri eleştirenler oldu. Bunların kim olduğunu biliyorsunuz değil mi?

- Diyorlar ki, nasıl yapıyorlar bunu söylesinler. Biz kasamızdan para çıkmadan yapıyoruz bunları. Ama bunların aklı ermez bunlara.

'İSTANBUL-BURSA-İZMİR OTOYOLUNU AÇIYORUZ'

- Bugün otoyolumuzun 192 kilometrelik kalan bölümü tamamlıyoruz. İstanbul-Bursa-İzmir otoyolunun tamamını hizmete sunmuş oluyoruz. Ziya Paşa'nın dediği gibi; 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür, kalır eseri.' Biz eserlerimizle var oluyoruz.

- Nereden nereye. Bu viyadükler, yollar öyle kolay yapılmadı. Biz Ferhat olduk, dağları deldik Şirin'e ulaştık. İstanbul-İzmir seyahatini konforlu hale getirmenin yanında yolu 100 kilometre kısaltıyoruz. Tekirdağ-Çanakkale-Balıkesir otoyolunu du bu yolla birleştireceğiz. Bu yollar sayesinde turizm, sanayi hızlanacak. Ülkemize katkı sağlayacağı ortadadır.

- İş bilenin kılıç kuşananındır. Bu otoyol her bakımda ülkemize karlı ve kazançlı bir projedir. Devletin kasasından hiçbir şey çıkmıyor. Otoyolun Balıkesir tarafındaki açılışını da Binali Yıldırım kardeşimiz yapacak. İstanbul-İzmir arasındaki mesafeyi 3.5 saate düşüren bu projenin ülkemize ve milletimize hayırlı olmasını diliyorum. Mühendisinden işçisine kadar herkese teşekkür ediyorum.

- Yol, su medeniyettir. Yolunuz suyunuz yoksa siz gayri medeniyetsiniz ama nerede CHP varsa orada susuzluk, çöp vardır. İşte şu anda CHP belediyelerinin olduğu yerlerde atık sular var.

- 6 bin 100 kilometreden devraldığımız bölünmüş yol uzunluğumuzu bugün 26 bin 764 kilometreye ulaştırdık. Hem yolculuk süreleri kısaldı, hem de yolculuk konforu arttı. Ülkemizdeki trafik kazalarının azaltılması yolunda çok önemli mesafeler kat ettik. Kazalarda oranlar azalıyor.

'BİNLERCE KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLANDI'

- Proje için bugüne kadar (projeyi yapıp işletecek görevli şirket tarafından) 7 milyar dolar harcama yapıldı. 2.5 milyar lira da idare tarafından kamulaştırma işlemleri için harcandı. Bugüne kadar burada çalışılan süre içinde şantiyede ortalama 5 bin kişi iş imkanı buldu. Proje tamamlandığında, yapım çalışmaları bittiğinde bu projenin bakım ve işletme hizmetlerinde bin kişiye yakın kişi istihdam edilecek.

- 2010 yılında başlanan projenin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü, 2016'da hizmete alındı. Köprüyle İstanbul-İzmir arasındaki mesafe 78 kilometre yani 1.5 saat kısaldı.

'44 BİN 846 YATAK KAPASİTELİ 31 SAĞLIK TESİSİNİ MİLLETİMİZE SUNMAYI HEDEFLİYORUZ'

- Bursa'da bugün açacağımız 1.355 yatak kapasiteli Bursa Şehir Hastanemiz Bursa'nın güzelliğine güzellik katmış. Bugün resmi açılışını yapıyoruz. Kendi içinde 6 ihtisas hastanesi kendi alanında yüksek standartlara sahip. 1 aydır hasta kabulü yapan hastanemiz 1-2 kişilik odaları kanepesi, buzdolabı, televizyonu ile otel standardında hizmet veriyor.

- Raylı sistemi 5.5 km uzatarak hastanemize getireceğiz. Bursa ile birlikte yatak kapasitesini 13 bin 417'ye, hastane sayısını ise 10'a çıkarmış olduk. 44 bin 846 yatak kapasiteli 31 sağlık tesisini milletimize sunmayı hedefliyoruz. Sadece Bursa'ya 68 sağlık tesisi kazandırdık. Osmangazi-Çekirge Devlet Hastanesi ile 7 sağlık tesisimize devam ediyoruz. Bursa'ya yaptığımız yatırım tutarı 50 katrilyonun üzerindedir.

Ayrıntılar geliyor...