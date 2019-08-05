ABD ile 'Güvenli Bölge' görüşmeleri başladı

Suriye'nin kuzeyinde tesisi planlanan ‘Güvenli Bölge’ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmeler başladı.

Milli Savunma Bakanlığı’ndan (MSB) yapılan açıklamada "Suriye'nin kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölge'ye yönelik ABD askeri yetkilileri ile görüşmeler bugün saat 10.00’da MSB/Ankara'da başlamıştır" ifadesine yer verildi.

Suriye kuzeyinde koordineli bir şekilde tesis edilmesi planlanan Güvenli Bölgeye yönelik ABD askerî yetkilileri ile görüşmeler bugün saat 10.00’da MSB/Ankara'da başlamıştır.#MSB #TSK — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) August 5, 2019

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